“Roberto Parli, mai con tua moglie Adriana Volpe”/ Replica all’hater “I caz*i tuoi..”

Il matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli continua a suscitare la curiosità dei fans della conduttrice che, dopo aver vissuto l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, è attualmente impegnata con il lavoro. La Volpe, infatti, su Tv8, conduce tutti i giorni il programma “Ogni mattina”. Durante il weekend, però, si dedica alla figlia Giselle concedendosi dei momenti di relax con lei nei dintorni di Milano dove si è trasferita momentaneamente per il lavoro. Sui social, però, la Volpe non si mostra mai con il marito Roberto Parli che, negli scorsi giorni, ha pubblicato un video girato per il compleanno di un amico. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di una follower a cui il marito di Adriana Volpe ha replicato prontamente. A scatenare la reazione di Roberto Parli è stato il seguente commento: “In compagnia della moglie mai“, ha scritto la signora a cui replicato Parli.

ROBERTO PARLI CONTRO L’HATER: IL COMMENTO SU ADRIANA VOLPE

Roberto Parli non ci sta alle continue intromissioni dei followers nella sua vita privata. Sia lui che Adriana Volpe hanno sempre protetto il loro matrimonio evitando di alimentare gossip e pettegolezzi. Di fronte al commento dell’utente, così, ha deciso di replicare senza perdere tempo. “Caz*i tuoi mai?“, ha risposto alla signora di cui vi abbiamo parlato sopra. Adriana Volpe, invece, di fronte ai rumors sulla sua vita privata, non risponde e si concentra sulla sua bambina e sul suo lavoro. Nell’ultima foto pubblicata sui social, infatti, bacia e abbraccia con amore la sua Giselle. “Vivo per te amore mio”, ha scritto nella didascalia. Anche Roberto Parli ha pubblicato una foto della sua bambina scrivendo: “Rose rosse ho comprato per te questa sera ….. mon amour” e Adriana Volpe ha risposto – “Cucciola mia, quanto sei bella”.

Happy Birthday Andrea….grazie di tutto🥳🥳🥳🥳#happybirthday #como Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli) in data: 5 Ago 2020 alle ore 12:03 PDT





