Roberto Parli, marito Adriana Volpe/ “Un suo trasferimento a Milano? Perfetto!”

Roberto Parli è il marito di Adriana Volpe, la conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo – Le Storie, le repliche del seguitissimo rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 28 marzo 2020 su Canale 5. Conosciuto come il marito di Adriana Volpe, Roberto in realtà è un imprenditore nel settore immobiliare. In particolare è titolare dell’agenzia immobiliare RP & Blackmond dove si occupa principalmente di affitti e vendite di immobili. Su di lui si conosce davvero poco, anche se è attivo su Instagram dove ha seguito di ben 15mila follower. Figlio di Ernesto Parli, presidente della società calcistica del Chiasso recentemente scomparso per delle complicazioni legate al Coronavirus, Roberto è cresciuto a Lugano in Svizzera, ma vive a Montecarlo. Nel 2008 si è sposato con Adriana Volpe: un matrimonio importante da cui è nata nel 2011 la piccola Gisele.

Roberto Parli: “Adriana Volpe? Sono un marito innamorato”

Negli ultimi mesi il nome di Roberto Parli è balzato agli onori della cronaca rosa per via della partecipazione della moglie Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020. L’imprenditore si è trovato così al centro del gossip per via di un presunto feeling nato tra la moglie e il modello Andrea Denver all’interno della casa. Flirt smentito da entrambi, ma che il popolo dei social ha ingigantito con l’imprenditore che si è trovato quasi costretto a commentare la cosa. “Non sono geloso – ha dichiarato in una intervista rilasciata al settimanale Chi – sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”. La situazione però è degenerata al punto che poche settimane dopo Roberto ha preferito annunciare il suo “addio” momentaneo ai social con tanto di post: “ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica … quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti . In tutto questo .. forza Adry! #iotifoadry #persempre #adrianavolpe”.

Roberto Parli: “Adriana Volpe a Milano? Sarebbe più comodo per la nostra famiglia”

Non solo, Roberto Parli durante l’intervista ha anche parlato della lite tra la moglie Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: “era una cosa loro. Poi magari vedevo che Adriana a casa stava male e stavo male anch’io, però mi impegnava di meno. Era lei che se ne occupava”. L’imprenditore si è poi soffermato sulla partecipazione della moglie al GF VIP 4 chiamandosi fuori da quelli che sono i chiacchiericci: “mi infastidiscono solo i gossip. Non lo avevo calcolato perché non immaginavo un’onda così grossa, addirittura giornaliera. Ho perfino disattivato i commenti su Instagram, non mi va di stare lì a leggere sciocchezze”. Nessun commento sulle allusioni di Antonio Zequila: “ha già detto tutto lei. Bastava prendere i giornali di qualche anno fa, quando lui era all’Isola, e leggere che Adriana aveva già smentito e spiegato che non c’era stato niente. È una cosa che non mi ha toccato minimamente, sapevo già tutto da mia moglie”. Infine un pensiero sul futuro: “le farebbe molto piacere si aprisse una porta su Mediaset ma è lei che si occupa della sua carriera, decide autonomamente. Piacerebbe anche a me riuscisse a trasferirsi a Milano, sarebbe più comodo per la nostra famiglia. Adesso Adriana vive a Roma, io a Montecarlo e i miei a Lugano. Un suo trasferimento a Milano sarebbe perfetto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA