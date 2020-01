Roberto Parli, marito Adriana Volpe/ Una lunga storia d’amore e le nozze 12 anni fa

12 anni di matrimonio già celebrati per Roberto Parli e la moglie Adriana Volpe, conduttrice e ora concorrente del Gf Vip 4. I due si sono sposati infatti nel luglio del 2008 e hanno dato alla luce tre anni più tardi alla figlioletta Gisele. Anche se Roberto è il secondo marito della presentatrice, entrato nella sua vita in seguito al divorzio con il primo consorte, l’imprenditore Chicco Cangini. Del resto fra quest’ultimo e Adriana le nozze sono durate ben poco: solo quattro mesi prima di capire che sarebbe stato meglio fare marcia indietro. Le cose sono andate invece diversamente fra Parli e la Volpe, sempre più affiatati e innamoratissimi. Lui infatti le ha regalato mille rose bianche in occasione del loro undicesimo anniversario di matrimonio, festeggiato lo scorso 6 luglio. Di Parli forse sappiamo ben poco, se non che è originario della Svizzera e che risiede a Montecarlo, dove gestisce la sua attività immobiliare. In passato non ha esitato tra l’altro a schierarsi dalla parte della moglie, in occasione della famosa lite con Giancarlo Magalli. “Certe persone ti odiano non perchè hai fatto qualcosa di male, ma perchè hai fatto qualcosa meglio di loro”, ha scritto all’epoca sui social, “questo è dedicato a mia moglie e alla mia bimba che stanno passando dei giorni difficili, ma sempre saremo uniti”.

Roberto Parli, marito Adriana Volpe: il ritratto emerso sui social

Un papà molto attento, un marito più che presente: è questo il ritratto di Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, che emerge dai suoi contenuti social. Un padre di quelli che non esitano a viziare la figlioletta Gisele con una grande confezione di pop corn, ma solo se lontani dalla mamma. La piccola Gisele poi sembra aver preso dalla mamma l’attenzione per la bellezza, l’amore per le acconciature e per i trucchi. La scorsa estate ha modificato persino il suo look, come scopriamo dal suo profilo Instagram e da quello del genitore. Adottando le treccine. Spulciando nel passato di Parli, non si può che ritornare però anche a quel brutto incidente avvenuto nel 2011, quando ha avuto un incidente con la sua Mercedes McLaren SLR. Lo scontro, ricorda Il . Corriere della Sera, è avvenuto a Lugano ed ha permesso all’imprenditore di finire fra gli articoli di cronaca svizzeri e italiani. “Sono milionario. Pago tutto. Non mi interessa”, avrebbe detto, secondo Blick, alle autorità che lo hanno fermato riscontrandogli un tasso alcolico nel sangue del 2,5 per mille, poco prima di ritirargli la patente.

