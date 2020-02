Roberto Parli, marito Adriana Volpe Vs Rita Rusic/ “Mia moglie ha sempre lavorato!”

Tanti sono stati gli scontri tra Adriana Volpe e Rita Rusic nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Ma anche quando la Rusic ha lasciato la casa, le dichiarazioni pungenti nei confronti della conduttrice non sono mancate. In particolare, Rita ha fatto intendere che, a differenza sua, Adriana terrebbe molto al Grande Fratello e al rimanere nella Casa perché “ha bisogno di lavorare”. Dichiarazioni, queste, che hanno infastidito non solo la diretta interessata ma anche il marito della Volpe, Roberto Parli. L’uomo ha perciò deciso di dire la sua e lo ha fatto attraverso le pagine del settimanale Nuovo Tv. “La signora Rusic ha espresso un pensiero a caldo, – ha esordito – non valutando che mia moglie ha sempre lavorato e lo sta facendo tuttora. Banalmente, il rapporto con la Rai si è chiuso solo lo scorso giugno. Adriana è una professionista in gamba e molto stimata“

Roberto Parli risponde a Rita Rusic: “Adriana è una donna diretta!”

Roberto Parli non si ferma qui. Il marito di Adriana Volpe ha voluto sottolineare e chiarire alcuni comportamenti della sua compagna: “Lei è una donna diretta e ama la chiarezza. – e ancora – Questo porta inevitabilmente a certe dinamiche nelle relazioni. Comunque, anche se ci sono scontri, vedo che alla fine i concorrenti tendono sempre a superare le incomprensioni”. Una conclusione diplomatica quella di Roberto Parli, che potrebbe comunque trovare la replica di Rita Rusic. Adriana Volpe, insomma, ha il costante supporto del suo compagni, che proprio la scorsa settimana è entrato a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip.

