Roberto Parli, marito di Adriana Volpe geloso di Denver?/ Lui chiarisce il commento choc: “un disguido”

Ha fatto discutere il commento di approvazione che Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha lasciato in risposta a una critica indirizzata alla sua dolce metà. Il messaggio, lo ricordiamo, è stato postato da un utente qualche giorno fa, e poneva l’accento sull’eccessiva sintonia che negli ultimi giorni sembra travolgere la Volpe e Andrea Denver. Le frasi utilizzate, però, sono risultate piuttosto avvelenate, e il successivo commento di approvazione, da parte del marito di Adriana Volpe, ha scatenato l’indignazione generale. “Ha baciato Pago, un giorno dopo essere entrata nella Casa – scrive l’hater nel messaggio choc destinato all’ex conduttrice Rai – Tanto che il marito le ha fatto arrivare una lettera scritta dalla figlia. Dove chiede al Gf di non farle baciare nessun uomo. Poi bacia Denver e fa la gallina imbarazzata – aggiunge l’utente – Però non gli si stacca di dosso. Signorini lo fa passare per un gioco. E il marito e la figlia a casa che guardano! Lo schifo… Non vedo l’ora che esca dal Gf vip e finisca nel dimenticatoio!”. A queste parole, il marito di Adriana Volpe ha risposto con un laconico “hai ragione”, scatenando un vero e proprio polverone.

Roberto Parli chiarisce: “frutto di un disguido”

Le frasi contenute nel messaggio sui social, e in particolare “Gallina imbarazzata”, “Non vedo l’ora che finisca nel dimenticatoio!”, hanno scatenato in rete una vera e propria bufera: una rivolta mediatica che ha spinto Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, a prendere immediatamente le distanze da quelle parole. “Desidero chiarire a tutti che il commento “incriminato” è frutto di un mero disguido”, scrive Parli in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. “Era stato postato sotto un commento molto positivo sulla mia Adriana ed è erroneamente finito sotto una critica, peraltro sterile ed immediatamente cancellato”. Roberto Parli sottolinea quindi che si sarebbe trattato di un semplice errore di risposta e che mai assocerebbe il suo nome a un commento denigratorio nei confronti della sua amata: “Voglio chiarire definitivamente che amo e sostengo mia moglie SEMPRE!”, precisa il marito di Adriana Volpe, che continua a sostenerla come il primo giorno.

Il post di Roberto Parli su Instagram





© RIPRODUZIONE RISERVATA