Roberto Parli marito di Adriana Volpe/ Sparito dai social, l’ultimo messaggio “Non..”

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, si trova ancora in Costa Rica, dove è volato qualche giorno fa probabilmente per tutelare la sua bambina dall’emergenza coronavirus. Di conseguenza, Parli e la piccola Giselle, figlia della conduttrice, seguiranno probabilmente l’evolversi della nomination di Adriana Volpe dall’altra parte dell’oceano e, qualora il verdetto dovesse penalizzarla, non potranno riabbracciarla nell’immediato. C’è un mistero, però, che sembra coinvolgere Roberto Parli e la piccola Giselle: l’imprenditore, ormai da molti giorni, è completamente scomparso dai social. La sua attività sui Instagram è passata dalla condivisione quotidiana al silenzio più assoluto, una situazione che continua ad angosciare, e non poco, tutti i suoi follower. A ciò si aggiunge lo stato d’animo di Adriana Volpe, che negli ultimi giorni è apparsa particolarmente preoccupata; in molti hanno ipotizzato che al centro dei suoi timori non ci fosse esclusivamente il coronavirus, e probabilmente potrebbero aver colto nel segno.

ROBERTO PARLI SUL WEB: “NON SONO TENUTO A INFORMARE NESSUNO”

Cosa sta accadendo a Roberto Parli, marito di Adriana Volpe? In uno degli ultimi messaggi pubblicati sui social, l’imprenditore commentava l’emergenza cronavirus in Europa, condividendo un messaggio a tutte le donne e in particolare alla sua Adriana: “Nonostante stiamo vivendo un momento drammatico dove la storia certamente scriverà le sue pagine – si legge sul profilo ufficiale del marito di Adriana Volpe – consiglio a tutti di seguire le strette normative date per la sicurezza di tutti. Voglio comunque fare i miei più grandi auguri – continua Roberto Parli – a tutte le donne del mondo. Prima di tutte: alla mia meravigliosa moglie Adry. Alla mia meravigliosa figlia Gisele, alla mia super mamma e alla mia amata sorella!”. Al suo indirizzo, però, sono arrivate le critiche di chi l’ha accusato di aver utilizzato l’hastag #iorestoacasa e allo stesso tempo di aver preso un aereo per volare in Costa Rica: “Scusi, può essere che sia in casa in Costa Rica?”, ha precisato il marito di Adriana Volpe rispondendo a un hater. Poi ha aggiunto: “Posso essere anche in un altro paese, non sono tenuto a informare nessuno dove sono o cosa faccio”. Da quel momento, però, il silenzio: ne sapremo di più questa sera?



