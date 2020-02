Roberto Parli, marito di Adriana Volpe/ “Stasera mi sento malinconico”

Di fronte alla nomination di Adriana Volpe, Roberto Parli, suo marito, non ha perso occasione di chiedere ai loro fan di sostenerla. “Oggi votate la super mamma! Vota Adry!”, scrive Parli in un post. Ma è nelle altre condivisioni che traspare tutto l’amore di Roberto Parli, che ha fatto della sua pagina social un vero e proprio diario, dove condividere le sue sensazioni nella lunga distanza da sua moglie. Di recente, ad esempio, Parli ha detto la sua sulla querelle che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha visto la Volpe contrapposta a Barbara Alberti e, rivolgendosi proprio alla madre di sua figlia, ha scritto: ” Ciao «Cucc» ho visto lo spettacolare «scanner» che ti ha fatto la signora Barbara Alberti, ho notato – si legge su Instagram – che dalle sue parole, (come donna sensibile che sei) hai avuto un po’ di tristezza e dispiacere. Ricordati quante volte ti ho detto queste parole: – conclude Parli – «ci si innamora non trovando la persona perfetta, ma vedendo perfetta una persona». La perfezione non esiste! Take it easy”.

ROBERTO PARLI, LA DEDICA SOCIAL AD ADRIANA VOLPE: “UN RICORDO BELLISSIMO”

Non solo post a sostegno di Adriana Volpe sulla pagina social di Roberto Parli. In una recente condivisione, infatti, il marito della conduttrice ha ammesso di sentire la sua mancanza, portando alla luce un piccolo ricordo legato alla loro intimità: “Ciao “Cucc” – si legge su Instagram – questa sera mi sento un po’ malinconico… nella mia testa affiorano i momenti indelebili d’amore e felicità passati con te! Mi ricordo ogni volta che mi chiedevi: “ma tu mi ami?” La mia risposta è sempre stata la stessa… anche oggi è: “per sempre” … abbiamo un ricordo bellissimo per nostro settimo anniversario, 06-07-08, per sempre. Ti amo!”. In vista delle sue recenti dichiarazioni social, e a un passo dal verdetto della nomination che potrebbe decretare l’uscita di Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip 2020, Roberto Parli potrebbe entrare nella casa, per fare una sorpresa alla sua amata. Avrà qualcosa da dire anche all’altra nominata della settimana, Barbara Alberti? Staremo a vedere.

ADRIANA VOLPE E ROBERTO PARLI, FOTO SU INSTAGRAM





