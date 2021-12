Roberto Portanova, chi è?/ “Bake Off Italia? Se c’è una grande passione si arriva in alto”

Roberto Portanova è tra i finalisti di Bake Off Italia 2021 – Dolci in forno: riuscirà il 38enne siciliano a trionfare nel cooking show più dolce della tv? La grandissima passione per i dolci ha spinto il 38enne di Ventimiglia a mettersi in gioco nel programma televisivo dedicato agli aspiranti pasticceri. Proprio Roberto ha raccontato di essere un grandissimo goloso, ma anche di avere una grande passione per il mondo dei dolci. In particolare l’aspirante pasticcere ha un debole per i dolci siciliani e in particolare quelli al pistacchio. Nel video di presentazione al programma ha rivelato: “Caro Bake Off, arrivo per dimostrare, in primis a me stesso, che se c’è una grande passione si può arrivare davvero in alto”.

Ma chi è Roberto Portanova? Nato e cresciuto a Ventimiglia di Sicilia, un piccolo paese in provincia di Palermo, Roberto ha 38 anni e una grande passione per i dolci. Lavora come militare dell’esercito italiano, un lavoro che l’ha portato spesso a stare lontano da casa e in giro per l’Italia.

Roberto Portanova è uno dei concorrenti finalisti di Bake Off Italia 2021. Per motivi di lavoro ha viaggiato spesso, ma oggi ha deciso di tornare nella sua amata Sicilia. Dopo anni in giro per l’Italia, Roberto si è trasferito in campagna dove vive a stretto contatto con la natura e gli animali. Uno stile di vita che gli piace e lo fa sentire bene. Oltre alla passione per i dolci e la cucina, Roberto ama prendersi cura dei suoi animali tra cui ha anche delle galline che gli regalano delle buonissime uova indispensabili per preparare i suoi dolci.

Anche se lavora nell’esercito Italiano, Roberto non nasconde che vorrebbe poter stravolgere la sua vita seguendo la sua grande passione per i dolci e la pasticceria. Per questo motivo si è messo in gioco a Bake Off Italia 2021 – Dolci in forno per poter dare una scossa alla sua vita. Chissà che non possa rivelarsi la scelta giusta!

