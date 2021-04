Roberto, pretendente Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Mi piace? Non l’ho vista nuda”

Gemma Galgani protagonista dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Dopo aver chiesto spiegazioni su un’intervista rilasciata da Tina Cipollari ed essersi scontrata verbalmente con quest’ultima, presente in trasmissione in collegamento da casa, Gemma si confronta con Roberto, un cavaliere pugliese arrivato in studio esclusivamente per conoscerla. Dopo una partenza lenta, Gemma e Roberto si stanno conoscendo e, in esterna, si sono raccontati. “Perchè a 54 anni non hai ancora sentito l’esigenza di dividere la tua quotidianità con un’altra persona?“, ha chiesto Gemma in esterna. “Per paura di farmi male”, ha risposto Roberto che poi ha sottolineato quanto sia diverso, in questo, da Gemma abituata abuttarsi nelle storie correndo il rischio di soffrire. In studio, sia Roberto che Gemma confermano la volontà di continuare a vedersi. Il cavaliere, però, non convince Gemma.

ROBERTO, LA BATTUTA SU GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

Tina Cipollari non crede all’interesse che Roberto e Gemma Galgani affermano di provare l’uno per l’altra. “Oltre all’eleganza, cosa ti piace di Gemma?”, chiede Tina. “Non l’ho ancora vista nuda”, risponde Roberto spiazzando lo studio e Gemma che non si aspettava una simile risposta. Su insistenza della bionda opinionista, poi, Roberto aggiunge: “Mi piacciono le gambe“. Gemma, tuttavia, decide di portare avanti la conoscenza pur ribadendo di nonaver avuto un colpo di fulmine come, invece, le è accaduto in passato con altri cavaliere. Tra Gemma e Roberto, dunque, scatterà la scintilla nelle prossime settimane?

