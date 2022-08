Roberto Ranieri di Temptation Island è diventato papà/ “È nato Riccardo”: ecco chi è la mamma

Roberto Ranieri di Temptation Island è diventato papà per la prima volta

Roberto Ranieri, ex protagonista di Temptation Island, è diventato papà. Si tratta del primo figlio per l’ex fidanzato di Valeria Vassallo, ragazza con la quale partecipò al reality di Canale 5. Oggi Roberto è felice con Floriana De Maria, compagna con la quale ha avuto il suo primo figlio. Il nome scelto per il bebè è Riccardo e a dare l’annuncio della sua nascita è stata proprio la coppia attraverso i rispettivi profili Instagram.

TIM SUMMER HITS 2022 BEST OF/ Scaletta e diretta 11 Agosto: Ghali contro il bullismo

Riccardo è nato ieri, durante la notte di San Lorenzo, e l’emozionata mamma lo ha sottolineato anche su Instagram: “Che spettacolo che è la vita! La nostra stella cadente! 10 agosto alle 23.15!”, ha scritto Floriana De Maria, dando la bella notizia sui social.

Roberto Ranieri papà di Riccardo: il nuovo amore dopo Valeria Vassallo

Anche Roberto Ranieri ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio, condividendo la prima foto del bambino a corredo di un messaggio carico di emozione: “Non si può capire se non lo vivi. E non lo metabolizzi finché non succede. Ti cambia dentro. Ti cambia la vita. Ti cambia il mondo. Ti cambia proprio l’esistenza. È stato qualcosa di incredibile”, ha scritto l’ex di Temptation Island.

X factor 16 ai nastri di partenza/ Rkomi tra i giurati e Raffaella Carrà fa da...

Ricordiamo che la partecipazione di Roberto Ranieri a Temptation Island risale al 2016. Lui e l’orami ex fidanzata Valeria Vassallo tentarono di comprendere se la loro storia d’amore poteva andare aventi e superare gli ostacoli degli ultimi tempi ma così non è stato. Al momento del falò di confronto fu proprio lo stesso Roberto a decidere di chiudere con Valeria dicendo di non essere più innamorato di lei. D’altronde nel villaggio si avvicinò in modo particolare alla single Melissa Castagnoli con la quale iniziò una conoscenza che però non durò dopo il programma.

LEGGI ANCHE:

Tommy Lee, foto nudo integrale su Instagram/ L'ex di Pamela Anderson sfida i social e sciocca il web!

© RIPRODUZIONE RISERVATA