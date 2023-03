Roberto Rosselini, ex compagno Anna Magnani/ Ingrid Bergman e la “guerra dei vulcani”

Anna Magnani e Roberto Rossellini: l’amore nato sul set

Anna Magnani e Roberto Rossellini si erano conosciuti nel 1944, per girare “Roma città aperta”. I due iniziarono una relazione, anche se il regista è separato da tempo dalla moglie Marcella de Marchis, costumista e scenografa. Magnani e Rossellini vivono al Grand Hotel Excelsior. Il 7 maggio 1948, Rossellini riceve una lettera dall’attrice svedese Ingrid Bergman: “Signor Rossellini, sono una ragazza svedese che vive in America da dieci anni, che parla bene inglese, un poco di francese e sa dire solo “Ti amo” in italiano. Ho visto il vostro film Paisà, ne sono entusiasta e sarei onorata di avere una particina nel vostro prossimo film”.

Luca Magnani, figlio di Anna Magnani/ "Avevamo due vite diverse"

Rossellini parte per l’America per conoscere Ingrid, esce dall’Excelsior dicendo ad Anna che va a comprare le sigarette e non si vede più, fino alle foto di lui e Ingrid che scendono dall’aereo a Roma. Il regista chiama la Magnani e le dice che il film “Stromboli” lo farà, al suo posto, l’attrice svedese.

Anna Magnani, come è morta/ Tumore al pancreas, aveva 65 anni. L'Oscar nel 1956

Rossellini, Magnani, Bergaman: la guerra dei vulcani

Inizia così la “guerra dei Vulcani”: Rossellini con la Bergman inizia le riprese di “Stromboli”, sulla vicina isola di Vulcano Anna Magnani recita nell’omonimo film d diretto da William Dieterle e interpretato assieme a Rossano Brazzi e Geraldine Brooks. Nessuno dei due film ebbe grande successo. Nel 1957, dopo tre figli (Robertino e le gemelle Isabella e Isotta) finisce l’idillio tra Rossellini e Bergman. Il regista parte per l’India per girare un documentario e torna con una nuova compagna, Sonali Das Gupta. L’ultima compagna di Rossellini è stata la sceneggiatrice Silvia d’Amico, molto più giovane di lui: l’aveva conosciuta al capezzale di Anna Magnani. Era figlia di una delle migliori amiche dell’attrice. Al funerale della Magnani, morta il 26 settembre 1973, Rossellini presenta la fidanzata alla moglie Marcella, da cui non aveva mai divorziato, e si ritrovano vicini di casa. Quattro anni dopo, nel 1977, a Rossellini viene un infarto e muore tra le braccia di Marcella.

LEGGI ANCHE:

Kimia Ghorbani, chi è/ Attivista iraniana, la canzone “Primavera della vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA