Roberto Rossellini e Luca, chi sono l’ex compagno e il figlio di Anna Magnani/ “Aveva messo tante corna”

Anna Magnani e la storia d’amore con Rossellini

Anna Magnani è stata un’attrice italiana iconica da tanti punti di vista, la sua passionalità e tenacia si riflettevano anche nella vita amorosa. In ricordo dell’interprete, nel salotto di Oggi è un altro giorno, Enrico Lucherini, Laura Delli Colli e Patrizia Carrano hanno parlato della vita sentimentale della Magnani.

“La Magnani era un carattere difficile, che quando nasceva un amore talvolta ci remava contro, auto-sabotandosi. Del primo marito lei disse che le aveva messo tante corna…” confessa la sceneggiatrice. Il grande amore dell’attrice è stato Roberto Rossellini, conosciuto sul set di Roma città aperta nel 1944. I due iniziano una relazione travolgente, fino a che il regista riceve una lettera: “Signor Rossellini, sono una ragazza svedese che vive in America da dieci anni, che parla bene inglese, un poco di francese e sa dire solo “Ti amo” in italiano. Ho visto il vostro film Paisà, ne sono entusiasta e sarei onorata di avere una particina nel vostro prossimo film”. Rossellini si reca in America per conoscere Ingrid Bergman e tradisce la Magnani affidando, inoltre, la parte nel film Stromboli all’attrice inglese. Inizia la cosiddetta guerra dei Vulcani”: Rossellini con la Bergman inizia le riprese di “Stromboli”, Anna Magnani recita nell’omonimo film diretto da William Dieterle sulla vicina isola di Vulcano.

Luca Magnani è il figlio di Anna Magnani, attrice italiana morta nel 1975 in seguito a un tumore al pancreas. Luca nasce nel 1942 dalla relazione dell’attrice con Massimo Serato. All’età di quattro anni fu colpito da poliomielite e l’icona del cinema decise di mandarlo in Svizzera per avere cure migliori: “Tornavo a casa d’estate e qualche volta per Natale. Dopo la terza media tornai definitivamente ma andai a vivere in un appartamento accanto al suo, sullo stesso piano. Era giusto così, avevamo due vite diverse”.

“Io andavo a scuola, mi alzavo la mattina presto. Lei lavorava anche fino alle due del mattino, la mattina si alzava molto tardi. Ci vedevamo la sera quando tornavo da scuola e da tutte le ripetizioni pomeridiane. Stavamo insieme a cena” ha raccontato Luca a La Stampa. Proprio lui ha anche raccontato della severità della madre: “Quando era divertente era molto divertente ma quando era arrabbiata era molto arrabbiata“.











