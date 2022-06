Roberto Russo, chi è il marito di Monica Vitti/ “Abbiamo condiviso tanto”

Roberto Russo e Monica Vitti, una vita insieme

Mezza vita assieme. Roberto Russo e Monica Vitti hanno condiviso un pezzo importante di strada l’uno al fianco dell’altra. Inevitabilmente, la morte dell’attrice ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del marito, che nel giorno della scomparsa preferì chiedere all’amico Walter Veltroni di comunicare la triste notizia al pubblico. Roberto Russo e Monica Vitti si innamorarono sul set del film Flirt (1983), quando lui aveva 36 anni e lei 52 anni.

Una differenza d’età notevole, che all’epoca naturalmente scatenò le malelingue. Roberto Russo e Monica Vitti, giustamente, andarono avanti per la loro strada, sposandosi nel 2000 al Campidoglio. Fino a quel momento, l’attrice si tolse parecchie soddisfazioni lavorative: dal Leone d’Oro alla carriera alla visita al Quirinale per il David di Donatello.

Roberto Russo sempre al fianco della moglie Monica Vitti

Dopo il matrimonio, però, Monica Vitti dovette fare i conti con una malattia neurodegenerativa che la allontanò definitivamente dalle scene. Nel 2002 avviene l’ultima apparizione ufficiale in pubblico, dove con il compagno di vita Roberto Russo assiste alla prima a Roma di Notre Dame de Paris. Il suo ultimo compleanno nel 2021, viene celebrato con un affetto commuovente, insieme al marito Roberto. “Preparerò una torta con una candelina simbolica e insieme passeremo una delle tante giornate che abbiamo condiviso”, disse Russo. E aggiunse: “Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi”.

