Roberto Russo, marito Monica Vitti/ L’amore nato sul set: la differenza d’età…

Roberto Russo e l’amore con Monica Vitti

Roberto Russo è stato il grande amore della vita di Monica Vitti. Un amore nato sul set quando lui era all’inizio della sua carriera e che ha accompagnato l’attrice fino alla sua scomparsa, arrivata il 2 febbraio 2022. Tra Roberto Russo e la Vitti c’erano ben sedici anni di differenza, ma ciò non è mai stato un impedimento all’unione di una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Un amore, quello vissuto dalla Vitti con Russo è sempre stato un amore discreto, riservato e vissuto lontano dalle luci dei riflettori.

Pochissime le uscite pubbliche e le interviste da parte della coppia che, insieme e lontano dal palcoscenico, ha affrontato anche la malattia dell’attrice al cui fianco, fino all’ultimo giorno, c’è stato sempre il marito.

Roberto Russo e Monica Vitti: un’unione unica

A svelare dettagli della bellissima storia d’amore vissuta da Monica Vitti e Roberto Russo, ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Unomattina Estate”, nella puntata trasmessa il 12 luglio 2022, è stata Laura Delli Colli. La giornalista ha svelato che l’amore “nacque sul set quando lui era agli inizi, poi è diventato un bravissimo fotografo e regista. La loro differenza d’età di 16 anni non fu vista di buon occhio dal mondo del cinema, in quanto la relazione veniva etichettata come insolita. Alla fine, a dispetto delle critiche, hanno vinto loro”.

Dopo la scomparsa dell’attrice, inoltre, lo stesso Roberto ha ricordato Monica in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Avevo 25 anni, lei sedici più di me. Lei era l’attrice protagonista, io battevo il ciak. Insomma ero un macchinista. Nel cinema ho fatto ogni cosa. Io sono ancora innamorato come un pazzo. Da febbraio mi manca ogni istante un battito”.

