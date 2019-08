Roberto Sacchet morto precipitato da palazzo/ Infernetto, giallo sulla dinamica

E’ giallo sulla morte di Roberto Sacchet, 29enne scomparso nella notte tra sabato e domenica. Roma, quartiere Infernetto: il giovane stava trascorrendo la serata in casa con un suo amico, quando ad un certo punto – per motivi ancora da chiarire – è precipitato nel vuoto da dieci metri di altitudine dal suo terrazzo, senza che l’amico si accorgesse di qualcosa. Roberto è morto sul colpo ma, come dicevamo, non è ancora chiaro cosa sia accaduto quella tragica notte e, soprattutto, se ci fosse anche una terza persona all’interno dell’abitazione. In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, che rappresenta un vero e proprio mistero: oltre alle gravi lesioni alla testa, causate dal volo giù dal terrazzo, sono state riscontrate delle ferite sul corpo della vittima, precisamente sulla coscia e sull’avambraccio.

IL GIALLO SULLA MORTE DI ROBERTO SACCHET

Come riporta La vita in diretta, il corpo senza vita di Roberto Sacchet è stato rinvenuto da alcuni vicini di casa e resta da chiarire un punto fondamentale: il 29enne è stato ucciso, era sotto effetto di droghe-alcol o è caduto accidentalmente mentre tentava di raggiungere il terrazzo? Tante le zone d’ombra, a partire da come Roberto sia arrivato sopra il tetto e perché sia precipitato: la finestra di una delle camere dell’abitazione era aperta, mentre tutte le altre erano chiuse. Una delle piste battute è quella dell’incidente, anche se non è chiaro perché il giovane avrebbe dovuto arrampicarsi prima sul terrazzo e poi sul tetto: la vittima infatti si trovava già all’interno della casa e qualora avesse dimenticato le chiavi, sarebbe entrato dalla finestra già aperta. Un’altra pista battuta è quella dell’omicidio: Roberto avrebbe lottato con qualcuno che l’avrebbe spinto giù, con i segni presenti sul corpo legati a un disperato tentativo di aggrapparsi a qualcosa per non cadere dall’altezza di dieci metri.

ROBERTO SACCHET, IL PADRE: “VOGLIO SAPERE COS’E’ ACCADUTO”

L’amico di Roberto Sacchet ha spiegato di non aver sentito nulla, ha dormito tutta la notte incessantemente: quando si è risvegliato, ha affermato di non averlo trovato a casa e di non essersi preoccupato, in quanto sarebbe potuto andare dalla ragazza con cui aveva litigato la sera prima. Il padre di Roberto, Emilio Sacchet, ha commentato a La vita in diretta: «La polizia dice di aver trovato quella finestra aperta e, secondo loro, Roberto si è arrampicato da lì al terrazzo. Poi ha camminato sul tetto senza scivolare. O è salito con qualcuno o è stato portato lì da qualcuno, che lo ha spinto. E’ cascato di testa, ha fatto un tuffo: vorrei capire chi può avergli fatto una cosa del genere e perché. Gli hanno dato da bere qualche cosa, ma io vorrei sapere perché. Magari erano in tre, anziché in due: vorrei parlare con il suo amico per chiedergli chi altro c’era».



