Roberto Saviano al Festival di Sanremo 2022/ Ricorderà la strage di Capaci

Si arricchisce il gruppo di ospiti del Festival di Sanremo 2022, nel parterre spazio anche a Roberto Saviano. La novità è stata resa nota nel corso della conferenza stampa in programma oggi, martedì 1 febbraio 2022: lo scrittore arriverà sul palco del teatro Ariston nella terza serata, quella di giovedì 3 febbraio 2022.

Saviano, sentenza Cassazione plagio Gomorra/ “Più risarcimento visto successo libro”

«A trent’anni dalla strage di Capaci, ricorderemo questo evento giovedì con Roberto Saviano: sono felice e sono onorato della sua presenza», ha spiegato Amadeus nel corso del punto stampa odierno. Non è ancora stato rivelato il tipo di intervento dell’autore di Gomozza e Zero Zero Zero, ma dovrebbe trattarsi di un intervento “in solitaria”.

SE LA MONOGAMIA È MAFIOSA/ Dove porta la "logica" pericolosa di Saviano

Roberto Saviano al Festival di Sanremo 2022

«Quello di Roberto sarà u monologo molto bello e molto toccante, ci farà riflettere tantissimo», ha proseguito Amadeus in conferenza stampa nel corso dell’annuncio della presenza di Roberto Saviano all’Ariston. Nessun intervento politico, dunque, e c’è di più: il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha precisato che lo scrittore non percepirà alcun compenso, «verrà al Festival a titolo gratuito». Grande attesa, dunque, per l’intervento di Roberto Saviano per i 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, legate alla scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Queste le parole dell’autore napoletano su Facebook: «Ci tengo a dire che interverrò a Sanremo a titolo gratuito; importantissimo per me, sul palco dell’Ariston, poter raccontare il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».

Saviano “monogamia pilastro delle mafie”/ “Italia bigotta, serve liberazione sessuale

View this post on Instagram A post shared by Roberto Saviano (@robertosaviano_official)





© RIPRODUZIONE RISERVATA