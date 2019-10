Roberto Saviano/ Ho vissuto coi carabinieri gran parte dei giorni (Che tempo che fa)

Roberto Saviano è uno degli ospiti più attesi della nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai2. Il giornalista e scrittore italiano, che da dieci anni vive sotto scorta dopo la pubblicazione del best seller “Gomorra”, torna nel salotto di Fabio per presentare il libro “Di’ la verità anche se la tua voce trema” contenente le inchieste di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017. Un’opera prima fortemente voluta dai figli Matthew, Andrew e Paul che per la prima volta hanno deciso di racontare la storie e le inchieste della madre. Si tratta di un’opera prima, una sorta di testamento, descritto come “baluardo a difesa delle pagine di chi scrivendo è perseguitato e scrivendo è morto” in uscita il 16 ottobre 2019 a due anni esatti dalla morte della giornalista.

Roberto Saviano: “dal Mediterraneo hanno bandito le Ong”

Lo scrittore campano, da sempre attento osservatore della realtà politica, ha recentemente commentato come nel Mediterraneo si continui a morire nonostante i governi abbiano bandito le Ong. “Dal Mediterraneo hanno bandito le Ong eppure si continua a morire” – scrive Roberto Saviano riferendosi al naufragio avvenuto a poche miglia da Lampedusa che ha visto morire ben 28 naufraghi su 50 naufraghi. “Nel Mediterraneo si muore di più” – sottolinea a gran voce Saviano – “proprio perché hanno bandito le Ong. Si morirà sempre nel Mediterraneo, fino a quando ci saranno ragioni per partire, e su quelle nessuno ha idea di come agire, non solo: petrolio e armi ci legano le mani”. Poi il giornalista e scrittore fa un passo indietro nel tempo, per la precisione al 2017: “era il 2017, era appena partita la “guerra” alle Ong, una guerra orchestrata solo per racimolare voti, una guerra combattuta e vinta (dobbiamo prenderne atto) comunicando con crudeltà e diffondendo fake news. E dopo migliaia di morti senza volto né nome, siamo sempre qui, al punto di partenza, a cercare in mare i corpi di donne e bambini che hanno perso la vita nel tentativo di sopravvivere. Perché chi viene in Europa non ha altra scelta: non si va incontro alla morte per tentare la fortuna o per realizzarsi nel lavoro. Si affronta la morte quando ciò che vivi è peggio della morte”

Roberto Saviano, 10 anni sotto scorta: “mi dissero pochi giorni”

La vita di Roberto Saviano è cambiata per sempre dieci anni fa quando, dopo la pubblicazione di “Gomorra“, è finito sotto scorta. Una decisione forzata, ma dovuta visto che oramai il suo nome era diventato bersaglio delle organizzazione criminali. Saviano ricorda ancora quel giorno: “ricevetti una telefonata dall’allora maggiore dei carabinieri Ciro La Volla, cercava di non spaventarmi, cercava di dare una comunicazione tecnica”. Il giornalista ricorda di avergli chiesto: “per quanto” con il maggiore che rispose “credo qualche giorno”. In realtà sono trascorsi dieci lunghi anni: “fare una sintesi di questi anni è difficilissimo, le prime parole che mi sento di spendere sono tutte di gratitudine per i carabinieri che mi hanno scortato ogni giorno, così come per gli ufficiali che li hanno coordinati. Ho vissuto con i carabinieri gran parte del tempo”.

