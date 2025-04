Triste lutto per Roberto Saviano, lo scrittore ha raccontato direttamente sui social di una perdita quanto mai dolorosa: è morta sua zia Silvana, teneramente chiamata Lalla. L’entità della scomparsa dal punto di vista emotivo trasuda tra le righe del toccante messaggio d’addio pubblicato su Instagram a corredo di una tenera foto che lo ritrae da bambino proprio tra le braccia della sua amata e compianta zia. Per Roberto Saviano era come una seconda madre, lui stesso ha spiegato come sia stata fondamentale nel suo percorso di vita, così come per suo fratello.

Nel toccante messaggio d’addio di Roberto Saviano dedicato alla scomparsa della sua amata zia Silvana c’è tutto, c’è la ricostruzione di un affetto che trascende il legame parentale e che può essere definito amore puro. La ricostruzione dei ricordi, delle tante esperienze di vita condivise, ma soprattutto lo scrittore ha offerto un’immagine dettagliata delle peculiarità di Lalla, sua zia Silvana, che tanto amava gli animali.

Addio Lalla, Roberto Saviano e il messaggio struggente per la morte di sua zia Silvana

“Aveva scelto di accudirmi, aveva scelto me e mio fratello come suoi figli”, queste le parole di Roberto Saviano nel messaggio d’addio per sua zia Silvana; un racconto che mette in evidenza quanto la donna sia stata preziosa nel percorso di crescita umana dello scrittore. C’è un punto però in particolare che genera dolore; ovvero gli impegni di Roberto Saviano, i momenti difficili legati alla sua attività e che inevitabilmente hanno impattato anche sulla tranquillità della compianta zia. “Le mie scelte le hanno causato dolore e peggiorato l’isolamento; a nessun altro la colpa se non alla mia esposizione che l’ha travolta”. Lo scrittore poi conclude in maniera struggente: “La mia vita – quella che, per essere compresa non necessitava di parole ma solo di sguardi – è finita con te”.