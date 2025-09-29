Roberto Scarpinato a Lo Stato delle Cose per dare la sua versione sulle intercettazioni sull'inchiesta Mafia e Appalti trasmesse da Massimo Giletti

Finito nella bufera per le clamorose intercettazioni in cui parlava dell’inchiesta “Mafia e appalti” e del giudice Paolo Borsellino con l’ex collega Gioacchino Natoli, l’ex magistrato Roberto Scarpinato interviene proprio a “Lo Stato delle Cose” per un confronto diretto con Massimo Giletti e fornire la sua versione dei fatti. A far scoppiare il caso i dialoghi tra il senatore M5s e l’ex collega Gioacchino Natoli, ex presidente della Corte d’Appello di Palermo, risalente all’ottobre di due anni fa.

In vista dell’audizione sul dossier sopracitato davanti alla Commissione Antimafia, Scarpinato avrebbe anticipato le domande che gli avrebbe fatto, ad esempio che gli avrebbe chiesto quali fossero i suoi rapporti con Borsellino e se avesse partecipato alla riunione.

L’ipotesi mossa dal programma è che l’esponente grillino avesse istruito l’amico in vista della convocazione alla Commissione Antimafia per il suo ruolo nell’insabbiamento dell’indagine cara a Borsellino.

Dalle intercettazioni trasmesse dal programma sarebbe emerso che Scarpinato avrebbe provato ad aiutare il collega a cavarsela, anticipandogli le domande e le iniziatiche che avrebbe preso, come quella di seppellire “sotto una montagna di carte” Chiara Colosimo, presidente della commissione.

NATOLI “ISTRUITO” DALL’EX COLLEGA?

Dopo la pubblicazione e messa in onda delle intercettazioni, Scarpinato si è difeso parlando di una “macchina del fango” costruita per escludere lui e il collega Federico Cafiero de Raho dalla Commissione Antimafia, essendo “temuti dal centrodestra” per il lavoro svolto nella magistratura in decenni.

Scarpinato ha spiegato che voleva solo ricostruire degli elementi, peraltro il Giornale ha spiegato che il senatore grillino provò a far cancellare quelle conversazioni dal fascicolo della commissione, riguardando un parlamentare, ma quell’istanza fu respinta dalla Giunta per le autorizzazioni.

Infatti, il contenuto non è ancora noto. Natoli avrebbe anche cercato l’aiuto dell’amico per farsi aiutare anche dai membri del Pd della commissione, con Scarpinato che però si sarebbe defilato, non avendo rapporti con Andrea Orlando e Peppe Provenzano, citati da Natoli.

LA REPLICA DI ROBERTO SCARPINATO

“Io e Natoli non ci siamo mai messi d’accordo. Gli ho parlato prima che iniziassero le audizioni alla Commissione antimafia“, ha dichiarato Scarpinato, spiegando che aveva indicato l’ex collega come una persona da sentire per le dichiarazioni che aveva rilasciato durante un processo, in relazione alle confidenze avute da Borsellino, ma poi è stato accusato della gestione irregolare di un procedimento di cui Scarpinato non si è mai occupato. “E su questa storia non gli ho fatto nessuna domanda. Quindi cosa dovevamo aggiustare?“, ha rilanciato il senatore M5s.