Roberto Schicchi, ex di “Cicciolina” Ilona Staller/ La morte e la lite in ospedale

Roberto Schicchi è l’ex di Ilona Staller. Il produttore e regista ha lanciato Cicciolina nel mondo dell’hard trasformandola in una star! Proprio Cicciolina ha ricordato così la storia con Schicchi: “siamo stati insieme dal ‘74 all’88, ma non voleva che lo dicessi per non deludere i fan. Mi lasciò sei messaggi alla segreteria telefonica, dandomi il suo numero, ma io non lo richiamai. Poi una sera, mentre portavo a spasso il mio Yorkshire Terrier Bubu, me lo trovai sotto casa. Passeggiammo”.

Quella sera ha cambiato la vita di entrambi: non solo si innamorano, ma cominciano anche una collaborazione lavorativa insieme come ha ricordato Cicciolina. “Mi portò dal direttore di Playmen , Luciano Oppo, con il quale in seguito ho fatto otto copertine. Da lì è cominciato ad arrivare tanto lavoro, comprai un attico sulla Cassia, quello dove vivo ancora adesso, e lui il superattico, che ho ricomprato io” – ha raccontato Ilona.

Roberto Schicchi come è morto? L’ultimo saluto di Ilona Staller

La relazione tra Roberto Schicchi e Ilona Staller è naufragata poco tempo dopo. Il produttore e regista successivamente si è sposato con Eva Henger, una sua scoperta, da cui ha avuto due figli: Mercedesz e Riccardino. Il 9 dicembre del 2012 il produttore, regista, imprenditore, fotografo e talent scout di icone erotiche muore nell’ospedale San Pietro di Roma dove era stato ricoverato per complicazioni legate al diabete mellito di cui soffriva da tempo.

Una morte che ha scosso tutto il mondo dell’hard e non solo. Proprio la ex compagna Ilona Staller ha ricordato l’ultimo saluto in ospedale a Roberto: “ero andata anche a salutarlo all’ospedale, assieme alla mia amica Ursula Davis, in arte Hula Hop. Gli chiesi se poteva ridarmi il mio materiale fotografico e lui mi gridò dietro: “Morirai tu prima!”. Al che gli risposi: “Mi dispiace, Riccardo. Questa volta ti sbagli”.

