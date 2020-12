Roberto Tomasi, The Voice Senior/ Da Diodato a Gli Amori, porterà alla vittoria il Team Clementino?

Chi è Roberto Tomasi? Uno dei finalista di The Voice Senior che questa sera si congederà dal suo pubblico con la finalissima e l’assegnazione della vittoria finale. Toccherà davvero a Tomasi portare a casa il titolo di questa particolare edizione di successo? Lo scopriremo solo questa sera mentre chi si è appassionato al suo percorso durante queste settimane, sa bene che le possibilità che vinca ci sono e sono reali. Roberto s è presentato nel palco con la sua voce ben composto e la sua ugola d’oro pronta a spingersi oltre appena necessario e subito ha conquistato i giudici con la sua versione di Fai Rumore di Diodato. Per lui si sono girati tutti e quattro giudici ed è andata in scena una standing ovation che, in realtà, non lo ha mai lasciato. Proprio lui, a differenza di quanto pensavamo, alla fine ha snobbato Al Bano per optare per Clementino arrivando quindi fino al palco della finalissima dopo l’ottima esibizione di due giorni fa.

Roberto Tomasi vincitore di The Voice Senior?

Ancora una volta in sostegno di Roberto Tomasi è arrivata una canzone del Festival di Sanremo, Gli amori, che ha fatto subito gongolare i giudici, anche i suoi rivali, e la stessa Antonella Clerici che si è sciolta in un grande applauso insieme al suo pubblico. Alla fine anche Clementino si è commosso sentire il suo leone urlare e interpretare questo pezzo intenso e interessante. Ma chi è Roberto Tomasi e come finirà il suo percorso? Quello che lui ha definito “il secondo tempo della sua vita” potrebbe finire meglio di quanto è accaduto in passato, di quando, nel 1981, ha avuto occasione di sfondare ma non l’ha saputa cogliere partecipando al Festival di Castrocaro insieme ai grandi della musica, Zucchero, Eros Ramazzotti e non solo, quando non riuscì a vincere e approdare così a Sanremo, decise di lasciare la musica. Che sia proprio il programma della Clerici quello che adesso lo aiuterà?



