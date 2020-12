ROBERTO TOMASI/ “Torno in Rai dopo la sconfitta a Castrocaro” (The Voice Senior)

Il primo concorrente a fare il suo ingresso questa sera a The Voice Senior è Roberto Tomasi, di “64 anni e mezzo”. “Da piccolo facevo i festival da solo”, racconta Tomasi nella copertina, mostrandosi fin da subito un uomo molto appassionato. La sua passione principale, neanche a dirlo, è la musica, e lo è fin da quando era bambino: “Giocavo a partecipare e a vincere”, racconta, fino ad arrivare al momento più importante e potenzialmente ‘di svolta’ della sua carriera. “Non è la mia prima volta in Rai”, precisa. E intanto rivediamo le immagini della sua prima vera partecipazione a Castrocaro, nel 1981, quando arrivò in finale con Zucchero, Eros Ramazzotti e Fiordaliso, tanto per citarne tre.

Chi è Roberto Tomasi, concorrente di The Voice Senior

I primi due classificati a Castrocaro avrebbero avuto la chance di gareggiare al Festival di Sanremo. Opportunità che gli è stata negata, visto che Roberto Tomasi, alla fine, si è piazzato ‘solo’ al terzo posto. Per lui, questa partecipazione a The Voice Senior rappresenta un’occasione di riscatto, una sorta di ‘seconda possibilità’ che intende giocarsi nel team Clementino.



