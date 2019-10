Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zorza e Diego Thomas/ Ospiti di Bake Off Italia dopo il successo del loro show

Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zorza e Diego Thomas di “Cortesie per gli ospiti” saranno ospiti della nuova puntata di Bake Off Italia, il talent show culinario condotto da Benedetta Parodi su Real Time. I tre giurati si dividono egregiamente i compiti nel seguitissimo programma di successo di Real Time: Csaba dalla Zorza, è l’esperta di buone maniere, Roberto Valbuzzi è lo chef che si occupa del food, mentre Diego Thomas è l’architetto che giudica il design. Tutti e tre insieme giudicano con ironia le coppie che durante le varie puntate di Cortesie per gli ospiti si sfidano a colpi di buone maniere e ospitalità. Parlando di come dovrebbero essere accogli gli ospiti, l’architetto Diego Thomas ha precisato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “un’idea gentile è servire subito un flûte di spumante accompagnato da stuzzichini, per farli sentire a loro agio, senza aspettare i ritardatari”, mentre per rendere l’atmosfera ancora più accogliente consiglia di non accendere tutte le luci puntando su “un’illuminazione soffusa che crea un clima di intimità”.

Csaba dalla Zorza: “Cortesie per gli Ospiti sta andando molto bene”

Anche l’esperta di buone maniere Csaba dalla Zorza è felicissima del successo di Cortesie per gli Ospiti. Durante un’intervista rilasciata a Blogo ha dichiarato: “sta andando molto bene per quanto mi riguarda perché le persone apprezzano il mio ruolo in questo trio, gli ascolti sono in crescita, il riscontro è molto positivo per tutti. Ne sono davvero felice”. Non solo, la Zorza ha anche precisato: “mi piace il gruppo di lavoro, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, e adoro incontrare la gente a casa propria. Mi sento privilegiata. Cerco di essere severa senza esagerare. Spero di riuscirci”. Oltre a Cortesie per gli ospiti, Csaba è impegnata anche in “Honestly Good” su cui dice: “è molto diverso da Cortesie per gli Ospiti, non lo vedo un “andare contro”. Sono pillole da 5 minuti, e poi le puntate del week end renderanno possibile guardare in un’unica soluzione le 5 pillole settimanali”.

Roberto Balbuzzi, chef e presto papà

Roberto Balbuzzi è invece lo chef giudice di Cortesia per gli ospiti. Una carriera da autodidatta visto che dopo aver conseguito il diploma di scuola alberghiera ha inseguito il sogno di diventare uno chef. La cucina è sempre stato il suo mondo essendo in parte un figlio d’arte; i genitori, infatti, in passato hanno gestito il ristorante Malnate di Varese. Dopo i primi concorsi arrivano le prime grandi soddisfazioni: Gambero Rosso Channel lo nota e lo vuole per una rubrica sui cibi che gli regala la grande popolarità. Poi arrivano una serie di programmi: da Il bello del Gruyere, a 30×30, da Senape che passione a Hollyfood, da Benvenuti al nord “la nosa cüsina” fino a Staffetta in cucina. Successivamente ha partecipato anche a La Prova del cuoco su Rai 1 e “Le ricette di Natale Nutella Ferrero”. Da due anni è giudice di Cortesie per gli ospiti su Real Time.



