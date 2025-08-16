Roberto Vecchioni, chi è il cantautore brianzolo ospite questa sera di "Evviva!" di Gianni Morandi: due matrimoni e...

Roberto Vecchioni, chi è il cantautore ed ex insegnante che questa sera rivedremo sul piccolo schermo durante lo show di “Evviva!”, in programma in fascia prime time su Rai 1 a partire dalle ore 20.35? Nel nuovo appuntamento con la riproposizione dello spettacolo celebrativo ideato dal servizio pubblico in onore dei suoi primi 70 anni, condotto da Gianni Morandi, ci sarà spazio per raccontare tra musica e ricordi la storia del nostro Paese anche attraverso alcune ospitate illustri di alcuni suoi colleghi, tra cui Francesca Michielin e pure l’82enne originario di Carate Brianza, artista poliedrico che nella sua oramai lunghissima carriera si è fatto apprezzare anche come paroliere e scrittore di successo. E, in attesa di rivederlo in video stasera, raccontiamo in breve qualcosa sulla sua vita, la carriera e alcuni dolori che l’hanno costellata.

Nato nel 1943 in provincia di Monza e con una lunga carriera di docente dal 1969 al 1999 in vari licei classici delle province lombarde (ma nel suo curriculum ha anche tenuto corsi in diversi atenei), Roberto Vecchioni è tra i pochi cantautori della storia recente della musica italiana capace di ricevere alcuni tra i più importanti riconoscimenti a chi è attivo nel settore, vale a dire ovviamente il Festival di Sanremo, il Premio ‘Mia Martini’ riconosciuto dalal critica, il Premio Tenco (anche se il suo conferimento risale ai primi Anni Ottanta) e, non ultimo, a testimonianza pure di un buon riscontro sul lato ‘pop’, pure la vittoria del Festivalbar nel 1992. Al suo attivo Roberto Vecchioni ha ben ventisette raccolte di inediti (ovvero gli album registrati in studio), cinque dischi dal vivo e una sterminata serie di raccolte a cui si unisce la lunga produzione letteraria.

VECCHIONI, “IO E MIA MOGLIE DARIA NON AVEVAMO MAI PENSATO AL SUICIDIO DI…”

Cominciata negli Ottanta ma che nel decennio successivo, la scrittura di libri è diventata cospicua e periodica fino all’ultimo “L’orso bianco era nero”, edito proprio in questo 2025 per i tipi dell’editore Piemme. Se della vita privata di Roberto Vecchioni e del suo matrimonio parliamo più diffusamente in un altro pezzo pubblicato quest’oggi, qui invece apriamo una parentesi su uno dei più grandi dolori vissuti da Roberto Vecchioni, ovvero la perdita di un figlio: riavvicinatosi alla fede cattolica con un percorso di “costruzione” negli anni, come raccontato ad ‘Avvenire’, e da sempre impegnato nel sociale (soprattutto delle persone con disabilità e quelle affette da sclerosi multipla), l’82enne ha visto morire uno dei suoi quattro figli, Arrigo, nel 2023. “Dopo tanto dolore è finalmente in pace” era stato l’annuncio della famiglia alla morte del 36enne, anche lui autore e scrittore.

“Un ragazzo che non apparteneva a questo mondo: per discrezione, generosità, senso dell’umorismo. Era fantastico con i bambini” aveva raccontato il padre in una bella intervista al ‘Corriere’, ricordando pure le “poesie straordinarie” composte da Arrigo e anche la sua grande fede interista, ereditata dal papà. E Roberto Vecchioni, accennando pure all’elaborazione del lutto e a come cerca di andare avanti assieme alla moglie Daria, aveva aggiunto: “Se sento ancora mio figlio dentro di me? È vero. Durante il giorno mi faccio forza, anche per mia moglie. Inoltre lavoro moltissimo ma qualche notte, quando Daria dorme mi ritrovo a piangere (…) Non avevamo mai pensato al suicidio. La malattia mentale viene ancora affrontata come una vergogna, e invece se ne deve parlare”.