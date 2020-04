Roberto Vecchioni/ Cultura e scuola ai tempi del Covid 19 (Aspettando le parole)

Pubblicità

Roberto Vecchioni ospite di Massimo Gramellini su Raitre, nella nuova puntata di Aspettando le parole. Un’intervista a tutto tondo con il famoso cantante, pronto a raccontarsi e a raccontare la sua quarantena. Tra i tanti temi sul tavolo la musica, la cultura e la scuola. Di cantautori come lui non ce ne sono molti in Italia. Roberto Vecchioni ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica negli anni sessanta ed oggi è uno degli artisti più amati in Italia. Tra i suoi successi più grandi la vittoria al Festival di Sanremo nel 2010, dove ha superato artisti ben più accreditati. Ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, scopriamo che Roberto Vecchioni è nato a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, nel 1943. Di origine partenopea, il cantante si è laureato nel 68 all’Università Cattolica di Milano.

Roberto Vechioni, una carriera di successi

Roberto Vecchioni ad Aspettando le Parole ripercorre anche una carriera ricca di successi. Il cantante infatti ha fatto il pieno di riconoscimenti prestigiosi, aggiudicandosi i quattro premi più importanti della musica italiana. Si tratta nello specifico del Premio Tenco nel 1983, del Festivalbar nel 1992, del Festival di Sanremo e del Premio Mia Martini della critica nel 2011. Due anni dopo Roberto Vecchioni ha vinto anche il Premio Lunezia Antologia, consacrandosi come uno dei cantautori più importanti e vincenti di sempre. A risultare particolarmente interessante l’intreccio stilistico, con temi storici e culturali riproposti nella sua musica per rappresentare anche una parte di sé. Di tutto questo e molto altro si tornerà a parlare questa sera nella puntata di Aspettando le Parole, con Massimo Gramellini.

Roberto Vecchioni, la cultura e la scuola da Gramellini

Grande attesa per la partecipazione di Roberto Vecchioni ad Aspettando le Parole, la trasmissione condotta dal giornalista Massimo Gramellini. Una serata interessante su Raitre, con tanti ospiti pronti a raccontarsi in collegamento con il padrone di casa. Tra i più attesi c’è sicuramente il cantante Roberto Vecchioni, desideroso di esprimere la sua visione su quanto sta accadendo in Italia, soprattutto da un punto di vista culturale. L’artista, che è stato anche insegnante di scuola media superiore, seguendo diversi licei classici nelle province di Milano e di Brescia, è molto sensibile al tema della cultura e nell’intervista con Gramellini toccherà ogni tematica, magari partendo proprio dai suoi trascorsi in cattedra.



