Roberto Vecchioni tocca il cuore in collegamento con La Volta Buona ricordando Ornella Vanoni: “Era la più grande”.

Nel giorno dei funerali di Ornella Vanoni non potevano mancare i grandi artisti che hanno avuto la fortuna di incrociare i propri passi professionali con quelli della compianta cantante milanese. I microfoni de La Volta Buona hanno raggiunto Roberto Vecchioni al termine della funzione funebre e le sue parole hanno colpito tutti per intensità e soprattutto verità. Il cantautore ha messo in evidenza la capacità di non risparmiarsi, la sua grandezza nel merito del sapersi donare al pubblico dal punto di vista artistico senza mai remore o filtri.

“Nel suo genere, nella capacità di donare agli altri, era la più grande”, inizia così Roberto Vecchioni evidentemente provato dall’ultimo saluto ad Ornella Vanoni. Parole che toccano il cuore e che sono in linea con quanto sottolineato da innumerevoli protagonisti della scena artistica ricordando proprio la compianta collega: “Non si è mai risparmiata, c’era sempre per tutti”. Emblematico l’aneddoto delle telefonate quando il cantautore ha vissuto momenti di difficoltà anche personali. “Mi chiamava al telefono e mi diceva: ‘Io sono una che il dolore lo sopporta, dai pure tutto a me’…”.

Roberto Vecchio a La Volta Buona, il toccante ricordo per Ornella Vanoni: “Non ci sono parole per descriverla”

La grandezza di Ornella Vanoni difficilmente trova un’unica descrizione, una serie di aggettivi che possano rendere l’immagine di quanto costruito nel corso di quasi un secolo di vita. Lo si evince dal toccante ricordo di Roberto Vecchioni ai microfoni de La Volta Buona: “Nel vocabolario non ci sono abbastanza parole per descriverla, non faceva mai mettere i piedi in testa ma al contempo si faceva accarezzare in tutti i modi… Era una donna incantevole, un mito”.