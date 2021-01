ROBERTO VECCHIONI/ “Scuola? Da prof, didattica a distanza è una ferita quasi mortale”

Roberto Vecchioni è uno degli ospiti della puntata di oggi di Mara Venier a Domenica In. Musica, poesia, cultura, e si potrebbe continuare ancora a lungo per descrivere le qualità di cui il cantautore di “Chiamami ancora amore” è portatore. Un artista a tutto tondo, ma forse, prima di tutto, un professore di italiano, un insegnante di liceo che meglio di tanti altri può descrivere la perdita che milioni di studenti italiani stanno sperimentando in questi mesi contrassegnati dal coronavirus senza scuola in presenza.

Ne ha parlato lo stesso Roberto Vecchioni in un’intervista concessa all’ANSA lo scorso ottobre, in piena seconda ondata: “La scuola è libertà, felicità, gioia, stare insieme. Non può essere isolamento davanti ad uno schermo e apprendimento a distanza. La scuola è godere e soffrire con gli altri, è partecipare alla vita perché la scuola è vita“. Un convincimento che lo ha portato a definire la didattica a distanza come “una ferita forte, quasi mortale“.

ROBERTO VECCHIONI: “DIDATTICA A DISTANZA E’ UNA FERITA QUASI MORTALE”

Nel suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”, Roberto Vecchioni racconta la sua di esperienza a scuola, con uno sguardo ad un periodo particolare: “È una storia corale, racconta quando, negli anni ’80, io e i miei ragazzi, sempre di lunedì, avevamo l’abitudine bizzarra di lasciare l’aula per stare in giro nei parchi, nelle strade, nelle osterie, ma anche nelle cliniche o in posti stranissimi, per fare lezioni aperte e libere associazioni di cultura. Si partiva da un argomento come Leopardi o l’atomo e si allargava il discorso. Ognuno diceva la sua e si passava da una disciplina all’altra per capire che importanza potesse avere nella nostra storia una certa scoperta o un certo approccio con gli altri“. Un modo di fare scuola, di apprendere la vita, che di certo non può essere riprodotto attraverso uno schermo, magari con una connessione ballerina. Per questo, confessa Vecchioni, “mi fa stare malissimo” l’abbandono delle aule: “Spero si possa trovare presto una soluzione per far tornare i ragazzi in classe. La scuola è stare insieme, conoscersi, amarsi, deprecarsi, non capirsi… Ma capirsi dopo, vedere insieme cos’è la vita“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA