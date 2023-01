Roberto Vittori, chi è l’astronauta/ Da Viterbo alle missioni nello spazio

Roberto Vittori, chi è: astronauta italiano

L’astronauta Roberto Vittori sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, di Oggi è un altro giorno. Nato il 15 ottobre 1964 a Viterbo, Roberto Vittori da piccolo sognava di fare lo scienziato: “Mi piacevano la matematica e la fisica, soprattutto la matematica. Il mestiere dell’astronauta, così come quello del pilota mi affascinavano ed incuriosivano, ma non avrei mai pensato di diventare pilota, come ho fatto grazie all’Aeronautica Militare, e tantomeno astronauta”, ha raccontato in un’intervista sul sito dell’ESA.

Ha frequentato l’Accademia Aeronautica italiana dal 1985 al 1989 e ha conseguito il brevetto di pilota militare negli Stati Uniti d’America nel 1986. “Ho considerato seriamente la possibilità di diventare astronauta quando mi sono candidato al concorso per astronauta indetto nel 1998 dall’Agenzia Spaziale Italiana”, ha ricordato Vittori e così è iniziato il suo percorso di formazione per diventare astronauta.

Le missioni nello spazio di Roberto Vittori

Roberto Vittori ha partecipato a diverse missioni nello spazio. Dal 25 aprile al 5 maggio 2002 ha partecipato alla missione taxi-flight “Marco Polo” diventando il primo astronauta italiano a partire dalla base di lancio di Baikonur alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, grazie a un accordo tra ESA, ASI e Rosaviakosmos, l’Agenzia Spaziale Russa. Dal 15 al 25 aprile 2005 si è svolta la missione “Eneide”, la seconda di Vittori sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dal 16 maggio al primo giugno 2011 Vittori ha partecipato ad un’importante missione di assemblaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale, la STS-134, sua terza missione nello spazio. Roberto Vittori è sposato con Valeria Nardi. Hanno tre figli: Edoardo, Davide ed Enrico. Nel 2009 Vittori ha prestato la sua voce per un cameo nell’edizione in lingua italiana del film “WALL•E”, interpretando alcune battute di un robot a bordo della navicella spaziale Axiom.

