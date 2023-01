Roberto Zaccaria, chi è il marito Monica Guerritore/ Ex presidente RAI e deputato

Nella puntata odierna di Domenica In sarà ospitata Monica Guerritore, sposata con Roberto Zaccaria, dopo la fine del precedente matrimonio con Gabriele Lavia. Sposati felicemente da 11 anni, difficilmente in pubblico parlano del rapporto, che tuttavia sembra essere avvolto da un’aura di perfezione. Zaccaria, inoltre, non è neppure un personaggio notissimo nella televisione italiana, seppur negli ambienti Rai non sia assolutamente uno sconosciuto, avendo diretto l’azienda dal 1998 e al 2002. Noto anche negli ambienti universitari e in quelli politici, scopriamo chi è Roberto Zaccaria.

Monica Guerritore vs Giorgia Meloni/ "Incapace, rischia di fare gran male al Paese"

Chi è Roberto Zaccaria, il marito di Monica Guerritore

Roberto Zaccaria, classe 1941, è nato a Rimini ed attualmente è professore ordinario di Diritto pubblico e costituzionale. Noto negli ambienti del gossip soprattutto per la relazione che ha dal 2010 con l’attrice Monica Guerritore, ospite oggi nel salotto di Mara Venier, oltre alla relazione ha un passato illustre e di tutto rispetto, fatto di docenze universitarie, cariche parlamentari e impegno civile per i rifugiati.

Monica Guerritore/ “Lite con Giorgia Meloni? Minacciata di morte dai suoi seguaci”

Oltre ad essere docente a Firenze, Roberto Zaccaria in passato ha anche insegnato Diritto dell’Informazione e Diritto regionale all’Università di Macerata, alla Luiss e alla Lumsa di Roma. Dal 1998 al 2002, inoltre, è stato Presidente della Rai, e precedentemente ne ha ricoperto il ruolo di Consigliere nell’Amministrazione. Per ben due legislature è stato parlamentare alla Camera dei Deputati, nel 2004 eletto con la Margherita e nel 2008 con il Partito Democratico. Dopo queste due esperienze, però, Roberto Zaccaria si è ritirato dalla vita politica, mentre dal 2014 ha iniziato anche l’impegno alla presidenza del CIR, ovvero il Consiglio Italiano per i Rifugiati.

Roberto Zaccaria, chi è il marito Monica Guerritore/ "Da quanto c'è lui sono più attenta a..."

Monica Guerritore: “Da quando c’è lui..”

Insomma, la coppia Monica Guerritore e Roberto Zaccaria non sembra essere particolarmente interessata a condividere la vita privata con le riviste di gossip o con le televisioni, e le dichiarazioni in merito sono veramente poche. In passato, lei aveva detto che “da quando c’è Roberto, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagna per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale”, mentre per il resto non si hanno grandissime informazioni. Le apparizioni pubbliche sono state poche, e non sembrano, per ora, esserci figli all’orizzonte, ma non è mai detto!











© RIPRODUZIONE RISERVATA