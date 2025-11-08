Roberto Zaccaria è il marito di Monica Guerritore e non è mai riuscito a vedere la sua serie tv Inganno: ecco perché

Grande curiosità nei confronti di Monica Guerritore, che stasera sarà ballerina per una notte sulla pista di Ballando con le stelle condotto ancora una volta da Milly Carlucci. Con chi è sposata? Il marito si chiama Roberto Zaccaria, che è classe 1941 ed è un noto politico e dirigente pubblico, anche se per molti anni ha ricoperto il ruolo di professore di diritto costituzionale all’università.

Chi sono Maria e Lucia Lavia, le figlie di Monica Guerritore/ Il loro padre è Gabriele Lavia

L’uomo ha ricoperto anche il ruolo di consigliere di amministrazione della Rai dal 1977 al 1993 e poi è stato anche presidente dell’azienda. La politica è stata importante nella sua vita perché è stato membro della Camera dei Deputati. Insomma, un uomo serio, rigoroso, che sembra non avere molto a che fare con il mondo dello spettacolo in cui sua moglie ha avuto così tanto successo.

Monica Guerritore e la malattia che l’ha colpita: cisti ovarica/ “Ho continuato a lavorare senza dirlo”

Roberto Zaccaria non ha ancora visto la serie di sua moglie Monica Guerritore per via della gelosia

L’anno scorso su una nota piattaforma di contenuti streaming è uscita una serie tv dal titolo Inganno che ha fatto un certo rumore, per poco però, perché si vive in una società dove tutto si muove in maniera fulminea. In questa seria Monica Guerritore interpreta il ruolo di Gabriella che perde la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. Ci sono numerose scene d’amore che hanno fatto molto discutere.

E proprio per via di queste scene suo marito Roberto Zaccaria non si è ancora permesso di vedere la suddetta serie tv. A confessarlo ci ha pensato la diretta interessata in un’intervista al Corriere della Sera: “Continua imperterrito a non guardarlo anche se tutti gli hanno detto che sono stata straordinaria”.

Maria e Lucia Lavia, chi sono le figlie di Monica Guerritore/ Lei: "C'è una cosa che hanno preso da me..."