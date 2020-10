Roberto Zaccaria, marito Monica Guerritore/ “Da quando c’è lui presto ancora…”

Roberto Zaccaria è l’uomo che, dal 2010, è il marito di Monica Guerritore che, con cui, sta vivendo una storia d’amore nuova e importante dopo la fine del rapporto con Gabriele Lavia da cui ha avuto due figlie, Maria Fragolina (1989) e Lucia (1992). Con Roberto Zaccaria, classe 1941, è un giornalista e politico italiano che ha conquistato il cuore dell’attrice, considerata una delle migliori interprete di cinema e teatro sia dalla critica che dal pubblico. Innamorati e molto uniti, la coppia vive il rapporto lontano dalla luci dei riflettori, proteggendo il proprio privato da gossip e pettegolezzi. In poche occasioni, infatti, l’attrice ha rilasciato interviste parlando del suo matrimonio con Roberto Zaccaria. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 13 ottobre, la Guerritore svelerà qualche dettaglio in più del suo matrimonio con Roberto Zaccaria?

ROBERTO ZACCARIA, LE PAROLE DI MONICA GUERRITORE

In rare occasioni Monica Guerritore ha parlato del marito Roberto Zaccaria. L’attrice, infatti, ha rilasciato poche dichiarazioni in un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di Vanity Fair. «Da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono», aveva dichiarato l’attrice. Quella tra la Guerritore e Zaccaria, dunque, è un’unione a 360 gradi in cui, oltre all’amore, c’è anche la voglia di portare avanti gli stessi ideali. Una storia importante e che i due vivono nella semplicità della loro quotidianità.



