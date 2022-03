Roberto Zaccaria, chi è il marito Monica Guerritore/ “Da quanto c’è lui sono più attenta a…”

Monica Guerritore sarà protagonista questa sera al programma Belve su Rai 2. Ripercorrendo le sue relazioni sentimentali ne ha avute nella sua storia anche di un certo rilievo con dei suoi colleghi uno su tutti, l’affascinante Giancarlo Giannini, è stata sposata due volte: la prima col regista milanese Gabriele Lavia, l’uomo che l’ha resa madre delle sue due uniche figlie (Maria Fragolina e Lucia), e successivamente si è risposata con Roberto Zaccaria. L’80enne imprenditore e dirigente pubblico originario di Rimini, anch’egli molto più grande di Monica come era accaduto per Lavia, è infatti ufficialmente il suo compagno dal lontano 2001 e poi dal 2010 è diventato, in seconde nozze, anche suo marito.

Ma chi è Roberto Zaccaria? Nato nel lontano 1941 in quel di Rimini, professore di Diritto Costituzionale e con nel curriculum la collaborazione con diversi atenei, Zaccaria è noto soprattutto per essere stato dal 1998 al 2002 Presidente della Rai, dopo aver ricoperto pure in precedenza la carica di Consigliere di Amministrazione. Ex parlamentare in ben due legislature come membro della Camera dei Deputati (la prima volta, nel 2004, eletto tra le fila della Margherita, e la seconda, nel 2008 tra quelle del Partito Democratico), Zaccaria oggi si è ritirato dalla vita politica e dal febbraio 2014 è il Presidente del CIR, ovvero il Consiglio Italiano per i rifugiati.

“Da quando c’è Roberto, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagna per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale” ha raccontato la Guerritore a proposito di Zaccaria che ha rivelato essere anche uno degli amori più grandi della sua vita, e questo nonostante il fatto che la coppia non abbia avuto figli. L’ex Presidente della Rai, infatti, al pari dell’attrice capitolina, era già diventato due volte genitore nel corso del precedente matrimonio; inoltre i due sono molto riservati e anche per questo motivo le apparizioni pubbliche negli ultimi anni della Guerritore assieme a Zaccaria si contano sulle dita di una mano.

