Roberto Zaccaria, marito Monica Guerritore/ Ex numero uno Rai e presidente del CIR

Con Monica Guerritore ospite oggi al Festival di Sanremo 2021 non c’è dubbio che un telespettatore interessato sarà il marito Roberto Zaccaria. Non fosse altro perché il costituzionalista classe 1941 conosce bene l’importanza della kermesse sanremese per il fatto di essere stato per più di 15 anni consigliere di amministrazione a viale Mazzini e poi presidente Rai per quattro anni dal 1998 al 2002. Roberto Zaccaria è stato anche Consigliere dell’Ente cinema dal 1990 al 1995, a conferma delle grandi passioni in comune con la moglie, che a sua volta ricambia interessandosi di sociale. Con Zaccaria presidente del Consiglio italiano per i Rifugiati ormai dal 2014, Monica Guerritore non ha fatto mistero in un’intervista concessa a Vanity Fair nel 2018 di prestare “ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono“.

Roberto Zaccaria e gli attacchi di Giorgia Meloni

Negli anni scorsi proprio uno scontro sul tema dei migranti vide protagonista Roberto Zaccaria per interposta persona. La presenza di Monica Guerritore e Giorgia Meloni a “Otto e mezzo“, da Lilli Gruber, scatenò infatti la veemente critica della leader di Fratelli d’Italia, che dichiarò: “Vi ricordate quanto si è sbracciata Monica Guerritore per dire che dobbiamo essere più accoglienti con i migranti? Ecco, vi spiego perché: suo marito, Roberto Zaccaria, è il presidente del CIR (Consiglio italiano rifugiati), una onlus che prende finanziamenti pubblici dal governo italiano e dall’UE, per occuparsi, indovinate un po’ di cosa? Di accoglienza“. Fu poi la Guerritore, ancora una volta, a prendere le difese del marito e a rimarcare come egli svolgesse il suo lavoro da presidente del Consiglio italiano per i Rifugiati in maniera del tutto gratuita. Eletto alla Camera dei deputati, nel 2004 con la Margherita, è rimasto in Parlamento fino al 2013 nelle file del Pd.



© RIPRODUZIONE RISERVATA