Si chiama Roberto Zaccaria, il marito di Monica Guerritore, attrice di cinema e teatro che il grande pubblico ha recentemente apprezzato nella serie Netflix “Inganno”. L’attrice è legata da più di 11 anni a Roberto Zaccaria, uomo di prestigio che può vantare una carriera in politica e in ambito universitario. La coppia si è sposata in seconde nozze, visto che l’attrice in passato è stata legata in matrimonio con il regista Gabriele Lavia da cui ha avuto le figlie Maria e Lucia. Proprio l’incontro con il regista Gabriele Lavia ha permesso a Monica Guerritore di diventare un’attrice, visto che dopo aver visto l’Amleto a teatro decise di scrivergli proponendosi per qualsiasi ruolo. Tra i due è nata sin da subito una magia e una sinergia, una forte attrazione fisica che si è poi trasformata anche in una collaborazione professionale di lunga data tra i due. Poi però, come tutte le storie d’amore, i due si sono allontanati e quando l’attrice quasi non pensava più alla possibilità di un nuovo amore è arrivato nella sua vita Roberto Zaccaria.

I due si sono incontrati per caso, ma quell’incontro ha cambiato per sempre le loro vite visto che si sono perdutamente innamorati iniziando una bellissima storia d’amore che li ha spinti anche a sposarsi. “Da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale” – ha raccontato l’attrice dalle pagine di Vanity Fair.

Roberto Zaccaria e Monica Guerritore: dall’incontro al matrimonio

Nel 2010 Roberto Zaccaria è diventato il marito di Monica Guerritore e da quel momento i due non si sono mai più lasciati; anzi l’incontro con il politico e professore universitario ha spinto l’attrice ad impegnarsi ancora di più in ambito sociale facendosi promotrice e portavoce di progetti e raccolte fondi per persone bisognose e giuste cause. Il loro è un amore maturo nato per entrambi in età adulta, ma non per questo meno passionale e travolgente. Proprio l’attrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, parlando dell’amore per Roberto Zaccaria ha rivelato: “è l’uomo della maturità, l’uomo dell’amore consapevole, dell’amore che cresce”.

L’attrice ha sottolineato come il sentimento cresca ogni giorno di più mettendo così da parte quella passione ardente, quel fumo che poi il più delle volte si spegne nel tempo. Tra i due c’è un bellissimo rapporto di stima e complicità anche se l’ex Presidente della Rai è molto geloso dalla compagna al punto da non aver visto la sua ultima serie “Inganno” come ha raccontato l’attrice: “non l’ha guardato ancora, magari lo farà più avanti”.