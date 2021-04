Roberto Zaccaria, marito Monica Guerritore/ Lei: “è il grande amore della mia vita”

Chi è Roberto Zaccaria

Roberto Zaccaria è il marito di Monica Guerritore, la bravissima attrice teatrale, di cinema e fiction. Un grande amore quello che lega l’attrice romana al professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’Università di Firenze. Da circa 11 anni sono marito e moglie: il matrimonio nel 2010 che ha visto il politico e dirigente pubblico finire su tutte le pagine dei settimanali di gossip per via della sua storia d’amore con una delle più grandi attrici del teatro e cinema italiano.

La coppia è molto discreta e riservata e in pochissime occasioni è apparsa insieme in pubblico. Anche la Guerritore parla pochissimo del marito e del loro amore; una delle poche occasioni è stata durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair dove parlando del marito ha detto: “da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono”.

Roberto Zaccaria e Monica Guerritore: 11 anni di matrimonio

Tra Roberto Zaccaria e Monica Guerritore c’è un grandissimo amore. Da circa 11 anni, infatti, sono felicemente sposati anche se per entrambi si tratta del secondo matrimonio. La Guerritore, infatti, prima è stata sposata con Gabriele Lavia, il regista e padre delle figlie Maria e Lucia a cui deve anche l’inizio della sua carriera come attrice. “Sono andata a vedere l’Amleto di Gabriele Lavia e sono rimasta assolutamente folgorata dalla forza fisica, dall’energia che aveva e il giorno dopo, la notte non ho dormito, quell’estate non facevo teatro e allora gli ho scritto ‘se tu hai bisogno di me in uno spettacolo chiamami’ e lui poi mi ha chiamato” – ha raccontato l’attrice romana che parlando dell’ex marito ha aggiunto – “è nata immediatamente una grande attrazione, dal punto di vista anche del lavoro, di come lui interpretava il suo mestiere di attore, di regista e siamo stati insieme, poi abbiamo avuto le due bambine”. Roberto Zaccaria, invece, è stato sposato con una donna di nome Barbara. Dal precedente matrimonio con questa donna misteriosa, il politico e dirigente pubblico ha avuto due figli: Stefano e Caterina Zaccaria.

