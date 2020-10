Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta/ “Abbiamo fatto delle rinunce, ma…”

Roberto Zappulla è il compagno di Maria Teresa Ruta, la conduttrice concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la fine del matrimonio con il giornalista Amedeo Goria, la Ruta ha ritrovato la serenità tra le braccia del fratello di Carmelo Zappullo anche se la loro relazione è sempre stata vissuta lontana dalle telecamere e dal clamore mediatico. Irrimediabilmente con la sua entrata nella casa del GF VIP i riflettori si sono accesi anche sulla vita privata della donna e di conseguenza sul compagno di cui si conosce davvero poco. A rivelare qualche dettaglio sulla storia con Roberto è stata proprio la Ruta dalla casa del GF VIP: “la verità è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava tanto un figlio da me, ci abbiamo provato tanto, poi ho fatto delle cure e ci abbiamo riprovato, non è andata bene. Sapevo che ci teneva tanto. Avevamo organizzato una inseminazione artificiale all’estero, il giorno prima gli ho detto che non me la sentivo. Lui mi ha detto ‘Ti amo lo stesso, non ti preoccupare’”.

Roberto Zappulla, la ex moglie su Maria Teresa Ruta

Intanto fuori dalla casa a prendere le distanze dalle parole di Maria Teresa Ruta è stata Anna Parziale, la ex moglie di Roberto Zappulla che ha messo i puntini sulle “i” chiarendo la sua posizione. “L’ho conosciuto nel 1998, nel 2000 abbiamo preso casa insieme. Manuel è nato nel 2002. Il mio compagno mi tradì con Maria Teresa Ruta dopo 10 anni d’amore. Non è stata una storia di una notte come racconta lei. Lei si è permessa di infangare il mio nome di donna” – ha detto la donna che ha sottolineato di aver avuto una relazione durata 10 anni con Roberto. La donna ha anche precisato: “con Roberto non c’è stata una storia di una notte. Sono una donna onesta e ho sempre lavorato nella mia vita. La storia è durata 10 anni e lei parla di una notte. Quando Roberto ha conosciuto Maria Teresa noi stavamo ancora insieme. Dopo quattro anni che stavamo insieme, abbiamo deciso di avere un bambino. Siamo stati due anni a casa del fratello perché Roberto non aveva casa, poi ne abbiamo presa una insieme nel 2000. Nel 2002 è nato Manuel, è stato il frutto del nostro amore”. Date alla mano, Zappullo avrebbe incontrato la Ruta poco dopo la nascita del figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA