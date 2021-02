Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta/ “E’ sincera, non bugiarda”

Roberto Zappulla è il compagno di Maria Teresa Ruta, la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La Ruta, infatti, è stata senza alcun dubbio una delle concorrenti più amate e discusse di questa quinta edizione del reality show di successo di Canale 5. All’interno della casa più volte ha parlato del suo compagno Roberto, una storia che all’inizio ha incontrato non poche difficoltà. “Io e Roberto ci siamo conosciuti il 9 gennaio e il 9 marzo ci siamo messi insieme” ha raccontato proprio la Ruta ai coinquilini nella casa; quegli stessi coinquilini che le hanno voltato le spalle al punto da spingerla a dire parole molto forti nei confronti di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: “mi sono sentita tradita da loro. Ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa davvero per com’ero fatta. Mi hanno fatto vedere delle cose brutte. Cose in cui dicevate che sono codarda e maestrina. C’è un montaggio con dei video vostri. Sono cose che avete detto voi e me le manda il pubblico”. Una sensazione che non ha avuto solo la Ruta, ma milioni di telespettatori e lo stesso compagno Roberto che ha preso le sue difese pubblicando sui social alcuni video in cui vedono i due “amici” puntare il dito contro la Ruta.

Roberto Zappulla difende Maria Teresa Ruta, ma precisa…

Una difesa precisa e coerente quella fatta da Roberto Zappulla alla compagna Maria Teresa Ruta a distanza di pochi giorni dalla eliminazione della conduttrice dal Grande Fratello Vip 2020. “Scusate, premettendo che non sono uno che attacca, anzi l’opposto, perché mi piace sempre solo fare chiarezza. Vi scrivo dato che mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Ho pubblicato quel video perché spesso Maria Teresa è stata presa per fantasiosa o bugiarda. Anche ieri sera si negavano alcune cose” – scrive il compagno che prosegue precisando – “la clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa. Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto. Sono certo che fuori dalla casa vivremo dei bei momenti tutti insieme, senza strategie e dinamiche di gioco”. Eliminazione a parte, per Roberto la sua Maria Teresa è la vincitrice morale di questo GF VIP 5 come ha raccontato a Fanpage.it: “per me lo ha già vinto, per tutto quello che ha fatto”.



