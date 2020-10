Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta/ “È un uomo molto romantico, lui…”

Quello di Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla è un amore forte, intenso e ricco di colpi di scena. Un amore arrivato per la conduttrice dopo tanto dolore. “Non cercavo più compagnia perchè il rapporto con Amedeo era una ferita profonda, è sempre una delusione quando finisce un amore”, ha dichiarato tempo fa a Domenica In. È proprio dopo questa storia finita male col padre di sua figlia Guenda che Maria Teresa ha trovato la serenità e quell’amore che desiderava grazie a Roberto. Un amore così grande che hanno voluto celebrarlo ben otto volte, come dichiarato solo pochi mesi fa in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla: attesa per il ‘matrimonio in Italia’

“Ci siamo sposati otto volte durante i nostri viaggi per il mondo, mai in Italia”, ha raccontato la conduttrice, che poi ha ricordato quanto sarebbe dovuto accadere “avremmo dovuto farlo quest’anno, invece…”. I due sono stati bloccati quindi dal lockdown e dalla quarantena causata dalla pandemia di coronavirus, ma potrebbero presto ritrovarsi di nuovo davanti all’altare appena tutta questa situazione si sarà placata. “Per il mio compleanno avevamo previsto di essere in cima al Machu Picchu“, ha precisato poi la Ruta, “pazienza, l’importante è riuscire a uscire da questa situazione, combattere il Coronavirus, con l’augurio che il nostro Paese torni a splendere al più presto”. Chissà che questa sera, al Grande Fratello Vip, non possa arrivare per lei una sorpresa proprio da Roberto.

