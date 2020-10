Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta/ Lettera all’ex “nessun rancore ma…”

L’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta è stato caratterizzato da numerose rinunce, come ha lasciato intendere di recente la stessa conduttrice protagonista del Grande Fratello Vip. Dopo una lettera toccante scritta da Zappulla nella passata puntata del reality nella quale rincuorava la conduttrice esortandola a raccontare tutta la verità al fine di smentire il racconto della figlia Guenda relativo al presunto abbandono, la Ruta aveva svelato in lacrime: “La verità è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava un figlio da me. Ci abbiamo provato tanto. Ho fatto delle cure, per quello mi sono dovuta allontanare e a loro non l’ho mai detto, l’ho detto adesso a Guenda”. Quando però tutto era pronto per un’inseminazione artificiale all’estero, sebbene avessero pagato la clinica ed organizzato tutto, la conduttrice ha deciso di rinunciare per amore dei suoi figli. Da sempre molto riservato, Roberto Zappulla ha deciso di comunicare con la sua Maria Teresa solo a mezzo lettera, la stessa usata anche per replicare alle parole che in queste ore gli sono state rivolte dalla ex compagna Anna Parziale, dalla quale Zappulla ha avuto un figlio, quasi 18 anni fa. La donna sostiene che tra i due ci sia stata una relazione di 10 anni, salvo poi essere tradita e lasciata in modo squallido proprio per la Ruta, ma Roberto non ci sta e smentisce tutto in una lettera indirizzata a lei e resa nota durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso.

ROBERTO ZAPPULLA, COMPAGNO MARIA TERESA RUTA SCRIVE ALL’EX ANNA PARZIALE

Roberto Zappulla ci tiene a mettere le cose in chiaro con la sua ex Anna Parziale, dalla quale ha avuto un bambino, Manuel, nel corso della loro relazione. La prima smentita riguarda proprio la durata della loro relazione: secondo la Parziale durata 10 anni, salvo poi rilanciare a 8. Nella lettera a Barbara d’Urso, Zappulla ha specificato che mentre faceva zapping “mi sono stupito di vedere il volto della madre del mio amatissimo figlio Manuel”, Rivolgendosi poi direttamente ad Anna Parziale ha replicato: “Gli anni trascorsi insieme sono stati sei e non dieci e che nostro figlio è nato dopo circa tre anni dall’inizio della nostra relazione”. L’uomo ha chiarito di non nutrire alcun rancore nei suoi confronti: “Capisco il tuo dente avvelenato ma non condivido ciò che hai dichiarato anche nei confronti di Maria Teresa, perchè sai benissimo che non è stata lei la causa della fine del nostro rapporto già concluso prima ancora che conoscessi Maria Teresa”. Zappulla si è poi augurato che possa mettere da parte questo rancore “per vivere serenamente e civilmente la nostra realtà di famiglia allargata”.



