Roberto Zappulla continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip 2020 o, almeno, di quello che è successo intorno alla casa tra discussioni e scontri dovuti al fatto che la conduttrice è “rea” di aver abbandonato i suoi figli soprattutto dedicandosi al suo nuovo compagno. In molti l’hanno criticata, ma il suo compagno è corso in suo soccorso proprio con un video messaggio in cui ha provato in tutti i modi a far capire agli altri, quanti sacrifici ha fatto per loro a cominciare dal fatto che in passato hanno dovuto rinunciare ad avere un bambino proprio perché la Ruta non ha voluto creare e dare questo dolore ai suoi figli, Guenda e Gian Amedeo. Lei stessa ha confermato: “La verità è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava tanto un figlio da me, ci abbiamo provato tanto, poi ho fatto delle cure e ci abbiamo riprovato, non è andata bene. Sapevo che ci teneva tanto. Avevamo organizzato una inseminazione artificiale all’estero, il giorno prima gli ho detto che non me la sentivo. Lui mi ha detto ‘Ti amo lo stesso, non ti preoccupare’”.

Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta: “Tanti sacrifici per amore e..”

In questi pochi giorni passati nella casa senza Guenda Goria, Roberto Zappulla non ha avuto modo di entrare nella testa della bella conduttrice che ha affrontato l’eliminazione della figlia che è arrivata a sorpresa quando nessuno se l’aspettava. Ci sarà modo di una nuova sorpresa da parte del compagno? Siamo certi di no anche se adesso Roberto Zappulla ha un’altra gatta da pelare, ovvero Amedeo Goria che continua a parlare dell’amore che lo ha legato alla moglie, un rapporto che era bello anche dal punto di vista fisico ma alla fine il suo interesse per altre donne, è stato superiore… come prenderà queste parole Roberto?



