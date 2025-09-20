Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta; chi è? Di professione produttore televisivo, i due stanno insieme da oltre vent'anni

Un amore che va avanti da oltre vent’anni e che è stato celebrato tantissime volte in giro per il mondo quello che lega Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta. I due stanno insieme da tantissimi anni e sono sposati dal 2015, o almeno, per la prima volta si sono detti di sì dieci anni fa. Da quel momento, però, altre undici volte si sono giurati amore. Etiopia, Guinea, New York, Italia e molti altri Paesi ancora: Roberto e Maria Teresa hanno deciso di dichiararsi reciprocamente i loro sentimenti per diverse volte in giro per il mondo.

Roberto Zappulla, il secondo marito di Maria Teresa Ruta, è un produttore discografico e televisivo, fratello di Carmelo, cantante neomelodico. L’amore tra i due è scoppiato oltre vent’anni fa anche se per le prime nozze, i due hanno atteso circa dieci anni. Con il tempo, poi, hanno continuato ad amarsi e a crescere come famiglia, diventando anche nonni con l’arrivo di Noah, il figlio di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria.

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta: chi è? Il sogno di un figlio

Maria Teresa Ruta e il secondo marito, Roberto Zappulla, hanno sognato a lungo un figlio insieme che purtroppo non è arrivato. L’attrice, infatti, aveva già superato i 40 anni quando ha incontrato il suo nuovo amore e davanti alle prime difficoltà, si è fermata, non proseguendo. La conduttrice tv, infatti, ha un grande rimpianto: “Non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio”.

Maria Teresa, infatti, pur certa dell’amore che provava per Roberto Zappulla, ha deciso di non proseguire in quel percorso con la paura di far soffrire i suoi figli Gian Amedeo e Guenda, all’epoca ancora bambini. Anni dopo, però, sono stati proprio loro a raccontarle di come avrebbero dovuto un fratellino o una sorellina.

