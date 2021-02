Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta / “Amore resta più che puoi”

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta, incoraggia la sua dolce metà in vista della puntata di questa sera del Grande Fratello VIP. Il compagno della Ruta spera che la gieffina possa arrivare fino in fondo, visto il percorso fatto fino ad ora. “Amore resta più che puoi“, la scritta sul vetro ripostata sul profilo Instagram da Roberto Zappulla. Una smanceria che non è passata inosservata agli internauti, che hanno apprezzato la vicinanza del marito. Proprio nei giorni scorsi Maria Teresa Ruta aveva raccontato agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip come suo marito era riuscito a conquistare il suo cuore. “Io e Roberto ci siamo conosciuti il 9 gennaio e il 9 marzo ci siamo messi insieme”, rivela la conduttrice durante una chiacchierata informale coi coinquilini. All’inizio della loro storia, tuttavia, non è stato facile.

Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta: la dedica social e gli inizi turbolenti

“I primi tempi erano tutti un litigio, poi ha deciso di seguirmi a Milano”, ha svelato Maria Teresa Ruta durante la sua partecipazione al reality. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip la compagna di Roberto Zappulla ha parlato che di un’altra storia importantissima, quella con Amedeo Goria, papà dei suoi due figli. Ma con lui è stata tutta un’altra storia. “Inizialmente c’era affetto, che poi si è trasformato in amore. Con Roberto è stata passione, chimica pura, che è un collante importante”, ha detto la Ruta.



