Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ La rinuncia ai figli per senso di colpa

Roberto Zappulla è l’attuale marito di Maria Teresa Ruta. L’uomo è un volto piuttosto noto al mondo dello spettacolo, essendo un produttore discografico affermato; inoltre ha anche fatto parte della giuria di Sanremo Newtalent Winter 2020. Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla si sono conosciuti grazie al lavoro, un contesto che evidentemente ha favorito e giovato alla loro relazione. Roberto Zappulla si è sempre rivelato molto dolce e premuroso nei confronti di Maria Teresa Ruta, come quando decise di scriverle una bella lettera per starle vicino in un momento di sconforto.

Era il periodo del Grande Fratello VIP 2020, quando Maria Teresa partecipava come concorrente: “Non sono qui per difenderti, ma per ricordarti la madre meravigliosa che sei. Non hai nessun motivo per sentirti in colpa, nessuna ragione: non raccontare quello che non sei, sentiti libera di dire la verità“, le bellissime parole di Roberto Zappulla

Roberto Zappulla prima di incontrare Maria Teresa Ruta

Per diversi anni, il noto produttore è stato legato sentimentalmente ad una donna di nome Anna Parziale con la quale nel 2002 ha messo al mondo un figlio di nome Manuel. La storia tra Roberto e Anna è giunta al capolinea proprio a causa dell’innamoramento dell’uomo nei confronti di Maria Teresa Ruta, con cui ancora oggi vive una relazione piena ed appagante. Maria Teresa e Roberto sono saliti all’altare nel 2015.

Nel corso dell’esperienza di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello VIP è emerso come lei e Roberto abbiano rinunciato a fare un figlio insieme a causa del terribile senso di colpa che Maria Teresa provava nei confronti di Guenda e Gian Amedeo, i figli avuti con Amedeo Goria.

