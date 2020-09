Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Le nozze in Etiopia, ecco perché

Roberto Zappulla condivide la vita con Maria Teresa Ruta ormai da anni. La conduttrice ha terminato da tempo il matrimonio con Amedeo Goria, terminato alla fine degli anni Novanta. Zappulla però l’ha convinta a presentarsi di nuovo all’altare nel 2015, grazie ad una cerimonia celebrata in Etiopia. I due si trovavano in viaggio, ormai insieme da quasi dieci anni. La Ruta ha impiegato comunque diverso tempo prima di concedersi di nuovo la possibilità di innamorarsi. “Non cercavo più compagnia perchè il rapporto con Amedeo era una ferita profonda, è sempre una delusione quando finisce un amore”, ha dichiarato tempo fa a Domenica In. In quel periodo la Ruta si è dedicata al lavoro e ai figli, poi è apparso Zappulla. “Io non volevo conoscere lui e lui non voleva conoscere me”, ha precisato, “poi ci siamo guardati negli occhi e in tre mesi e mezzo è venuto a vivere con me”. Da quel momento in poi non si sono più lasciati e anzi hanno deciso di fare il grande passo. A giudicare dagli anni che hanno condiviso insieme, possiamo dare per scontato che l’amore fra loro proceda a gonfie vele. Il produttore deciderà di fare una piccola incursione nella Casa, pur di rivedere la moglie per qualche istante?

Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta: la sua felicità

Il matrimonio tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta non potrebbe essere più felice. Lei, fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che vedremo da questa sera, venerdì 18 settembre 2020, ha trovato la sua isola felice grazie all’inaspettato incontro con il produttore. “Ci siamo sposati otto volte durante i nostri viaggi per il mondo, mai in Italia”, ha detto la conduttrice pochi mesi fa al settimanale Gente, “avremmo dovuto farlo quest’anno, invece…”. I due sono stati bloccati quindi dal lockdown e dalla quarantena, ma potrebbero presto ritrovarsi di nuovo davanti all’altare. “Per il mio compleanno avevamo previsto di essere in cima al Machu Picchu“, ha precisato, “pazienza, l’importante è riuscire a uscire da questa situazione, combattere il Coronavirus, con l’augurio che il nostro Paese torni a splendere al più presto”. Per il marito, la Ruta ha scelto poi di andare a caccia di abiti nell’armadio, non potendo fare acquisti nel periodo in cui i negozi erano chiusi. Così ha deciso di indossare un vestito d’oro che Laura Biagiotti le ha regalato negli anni Novanta. Anche Roberto si è lanciato nel farle un pensierino in occasione del suo compleanno, festeggiato lo scorso 23 aprile. “Lo vedo smanettare su Internet“, ha detto lei, “appena mi allontano. Un pensierino, non amiamo farci grandi regali. Ma di certo sarà accompagnato da una lettera. Sa che mi piacciono, e lui è un uomo romantico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA