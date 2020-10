Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Lui: “Spigola ti adoro!”, lei piange..

L’attenzione del popolo del Grande Fratello Vip 2020 questa sera sarà incentrata proprio su Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta, il misterioso uomo che ha reso felice la conduttrice e che sta al suo fianco ormai da oltre dieci anni. Ma perché si parlerà di lui? Ovvio, a sorpresa e lasciando a bocca aperta la sua cara conduttrice, Roberto Zappulla ha deciso di farle una dedica mandando un aereo sulla casa con tanto di messaggio in codice ma che lei ha colto subito visto che sventolava in cielo il suo nomignolo al grido di “Spigola ti adoro!”. In casa subito tutti hanno fatto festa per la bella conduttrice che ha subito ammesso ‘E’ per me’ prima di sciogliersi poi in lacrime davanti a tutti. Ma chi è Roberto Zappulla? I due sono protagonisti di una bellissima storia d’amore, che dura da oramai una decina d’anni, anche se, a differenza di Maria Teresa Ruta, lui è davvero riservato e poco incline ai riflettori.

ROBERTO ZAPPULLA AL GRANDE FRATELLO VIP PER UNA SORPRESA A MARIA TERESA RUTA?

Secondo le poche rivelazioni sembra che la coppia si sia sposata ormai cinque anni fa durante un loro viaggio in Etiopia ma che stavano insieme già da tempo. I due poi sono andati a vivere sul Lago Maggiore in provincia di Varese. A quanto pare il matrimonio è andato in scena solo nel 2005 visto che il matrimonio con Amedeo Goria è finito ufficialmente solo nel 2004, cinque anni dopo l’annunciato divorzio del 1999. I due sono spesso paparazzati insieme ma questo romantico slancio verso Maria Teresa Ruta, potrebbe portare adesso Roberto in tv per una romantica sorpresa ad un passo dalla possibile eliminazione di questa sera.



