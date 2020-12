Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ “Non mi conosceva, non aveva la tv”

Nella casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta si lascia andare a un serie di confessioni con Cristiano Malgioglio. La conduttrice racconta come è iniziata la relazione con l’attuale marito Roberto Zappulla: “Il suo sguardo mi ha stupito, perché guardava oltre, non mi conosceva come personaggio. Non aveva il televisore a casa, viveva di musica”. Il paroliere, sempre molto curioso, le chiede come mai abbiano aspettato molti anni prima di sposarsi: “Come mai non vi siete sposati subito? Visto che c’è stato questo amore immenso e non stavi più con Goria…”. La Ruta risponde che il primo motivo sono stati suoi figli: “Quando lui me lo ha chiesto ho detto di no, i ragazzi erano piccoli… secondo me era già tanto che mi fossi così innamorata, Anche se non ho mai tolto niente a loro”. Inoltre, all’epoca il figlio di Zappulla, Manuel, aveva solo tre anni. Ma c’è di più: “Sono stata molto scottata dal mio matrimonio, non l’ho mai fatto vedere”, confessa Maria Teresa con il volto scuro.

Roberto Zappulla: al fianco di Maria Teresa Ruta dopo Amedeo Goria

Dopo le ultime dichiarazioni di Maria Teresa Ruta, Cristiano Malgioglio la interroga sulla fine del suo matrimonio con Amedeo Goria: “Ma spiegami, quando hai scoperto che ti tradiva perché hai lasciato correre?”. La conduttrice ammette di aver aspettato molto prima di allontanarsi dal marito, nonostante fosse a conoscenza dei suoi tradimenti: “Ho preso le distanze quando le cose sono finite suoi giornali e non ho più potuto proteggere i miei figli, ma erano passati più di 6 anni”. Maria Teresa riconosce di essere stata molto ingenua in passato: “Ho preso una malattia venerea e sono andata dal medico, che ha capito che io non volevo vedere la verità…”. A Cristiano Malgioglio, la Ruta confessa di non aver mai tradito Amedeo Goria: “Se lo avessi fatto, forse avrei sofferto meno”.



