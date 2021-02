Roberto Zappulla vs Tommaso Zorzi e Stefania Orlando/ Marito di Maria Teresa Ruta…

Il compagno di Maria Teresa Ruta, Roberto Zappulla, si è schierato decisamente contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ieri, durante il consueto appuntamento serale del Grande Fratello Vip, c’era stato uno scontro tra la nota conduttrice e i due concorrenti del reality show di Canale 5. La Ruta si è sentita di fatto tradita dall’atteggiamento di quelli che credeva in questa avventura fossero diventati suoi amici. Per la prima volta il suo uomo ha deciso di prendere posizione sul programma dopo che era rimasto in silenzio fino a questo momento.

Roberto Zappulla, cosa ha detto su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Roberto Zappulla, il compagno di Maria Teresa Ruta, ha deciso di scendere in campo per parlare per la prima volta del Grande Fratello Vip 2021. L’ha fatto su Instagram dopo l’uscita della sua fidanzata dal reality show di Canale 5 e dopo che ieri sera era rientrata nella casa per discutere con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La sua posizione è sembrata nettamente provocatoria nei loro confronti. Ha postato così un video di venticinque minuti, sottolineando: “Alla ricerca della memoria perduta. Quando il gioco si fa duro io rido”.

Video, il post di Roberto Zappulla

Video, il post di Roberto Zappulla





