Robin Givens, ex moglie Mike Tyson/ “L’ho trovata a letto con Brad Pitt e..”

Chi è Robin Givens? L’ex moglie di Mike Tyson che riesce ancora a stupire con le sue rivelazioni bomba in cui ha raccontato il dietro le quinte della sua vita proprio come è successo in un’intervista a In Depth With Graham Bensinger. Ai microfoni della trasmissione l’ex pugile racconta della sua ex moglie e, in particolare, un aneddoto che nessuno conosceva ancora ovvero il momento in cui l’ha trovato a letto con una star di Hollywood, il bel Brad Pitt che, però, all’epoca dei fatti era ancora agli esorsi. Lui stesso racconta che si parla degli anni ’80, momento in cui l’attore era all’inizio della sua carriera mentre Tyson era all’apice della carriera e stava per divorziare dalla moglie “un giorno, come d’abitudine, prima di andare dai miei avvocati a dire che mia moglie era una stronza e mi derubava, passai da casa sua per fare se*so con lei, ma quella mattina qualcuno mi batté sul tempo: Brad Pitt era arrivato prima di me”. Poi continua “Ero fuori di me, ero sul punto di…. Oh, avresti dovuto vedere la sua faccia quando mi ha visto”.

Robin Givens, chi è l’ex moglie Mike Tyson?

Ma chi è Robin Givens? Classe 1964, la bella attrice non ha bisogno di presentazioni perché da anni si districa tra serie tv e cinema ed è molto nota anche alle generazioni moderne che l’hanno vista nella nuova serie cult americana Riverdale. La sua carriera di attrice ha preso il via proprio con un episodio de I Robinson in cui è apparsa nel 1985 da allora non si è mai fermata, soprattutto per quel che riguarda la serialità, passando da guest star ad un ruolo più complesso in Once Upon a Time e poi in Riverdale. E al cinema? Sicuramente il suo ruolo più iconico è quello che la vede protagonista femminile al fianco di Eddie Murphy ne Il principe delle donne.



