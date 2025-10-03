Russel Crowe è l'attore feticcio di Ridley Scott che da Gladiatore diventa Robin Hood. Nel cast, anche Cate Blanchet

Robin Hood, film su Italia 1 diretto da Ridley Scott

Venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21.20, andrà in onda il film storico, d’azione e avventura Robin Hood, uscito nelle sale nel 2010. La regia è di Ridley Scott, mentre le musiche sono di Marc Streitenfeld.

Il cast di attori comprende tra gli altri: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong e Max von Sidow. Crowe, per tutti Massimo Decimo Meridio nella magistrale interpretazione ne Il Gladiatore, vanta una filmografia lunghissima culminata nell’Oscar per il miglior attore protagonista proprio nella pellicola storica diretta sempre da Ridley Scott. Blanchett è apparsa nelle saghe Signore degli Anelli e Lo Hobbit, mentre Strong è invece specializzato nei ruoli di cattivo. Max Von Sidow è un’istituzione del cinema, con ruoli in capolavori che vanno da Il settimo sigillo di Ingmar Bergman a L’esorcista di William Friedkin.

La trama del film Robin Hood: genesi dell’eroe diventato leggenda

In Robin Hood, Robin Longstride (Russell Crowe) è un abile arciere inglese impegnato nella guerra tra Francia e Inghilterra scoppiata appena dopo le Crociate. Dopo dieci anni di battaglie con Saraceni e Francesi, Robin e i suoi amici alla notizia della morte in combattimento del Re inglese Riccardo Cuor di Leone, cercano di tornare a casa.

Sotto i loro occhi la Guardia Reale Inglese è decimata in un’imboscata; lo spietato Sir Godfrey (Mark Strong) ha teso un tranello vista la sua collaborazione con il Regno di Francia nella guerra. Robin parla con un ufficiale moribondo e gli promette di portare la sua spada al padre, Sir Walter Locksley (Max von Sidow). Giunti in Inghilterra, Robin che ha assunto l’identità di Robert Locksley è scelto per portare la triste notizia della morte del Re Riccardo.

Viene incoronato re il perfido Principe Giovanni che, mal consigliato da Godfrey, impone pesanti tributi ai suoi sudditi generando malcontento. Robin consegna la spada del caduto a Sir Walter che, intuendo il nobile animo che ha di fronte, gli chiede di diventare veramente Robert per evitare che i suoi possedimenti siano confiscati dall’avido Godfrey.

Robin accetta e subito dopo marcia con i compagni contro l’esercito francese. Godfrey approfitta dell’assenza di Robin per uccidere Sir Walter e saccheggiare Nottingham. Il pavido Re Giovanni per ricacciare indietro i Francesi offre riconoscimenti ai sudditi e alla nobiltà, ma dopo la vittoria cambia versione. Nella stessa battaglia Robin per proteggere la sua amata Marion (Cate Blanchett) uccide Godfrey. Ma Giovanni dichiara Robin fuorilegge e lo costringe a rifugiarsi nella foresta di Sherwood dove sposa Marion e forma la banda dei Merry Man che rubano solo ai ricchi.