Robin Hood/ Su Rete 4 il film di Ridley Scott con Russell Crowe

Robin Hood, il film in prima serata su Rete 4 diretto da Ridley Scott

La programmazione di Rete 4 prevede per la prima serata di oggi, sabato 1 ottobre, alle ore 21:25 la messa in onda del film Robin Hood. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2010 dalla coproduzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America con diverse case cinematografiche.

La regia è stata affidata a Ridley Scott con soggetto scritto da Ethan Reiff, Cyrus Voris e Brian Helgeland con quest’ultimo creatore della sceneggiatura. La fotografia è frutto del lavoro di John Mathieson con il montaggio firmato da Pietro Scalia e le musiche di Marc Streitenfeld. Nel cast figurano grandi nomi del cinema internazionale tra cui con Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, Mark Strong, William Hurt, Oscar Isaac e Matthew Macfadyen.

Robin Hood, il film in prima serata su Rete 4

Ci troviamo in Europa nel corso del XII secolo in un periodo in cui gli eserciti hanno sposato nuovamente la causa papale per una nuova crociata verso la Terra Santa. A questa crociata partecipa anche il re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone e tutti i suoi soldati tra cui Robin Longstride. Quando il conflitto in Terra Santa è terminato l’esercito inglese è rimasto a combattere in Francia per difendere i feudi britannici presenti in Normandia e in Aquitania.

Durante una battaglia, Riccardo Cuore di Leone viene trafitto da una freccia nemica e dopo poco il re muore. Robin e i suoi amici, Little John, Will e Alan sfruttano la situazione per fare ritorno finalmente in patria dopo 10 anni di battaglie. La a guardia reale che aveva il compito di riportare la corona a Londra viene attaccata da Sir Godfrey, che ha preso accordi con il re di Francia Filippo. Robin e i suoi amici riescono a mettere in fuga i traditori e a parlare con uno dei nobili cavalieri della guardia reale di nome Robert Locksley, il quale gli chiede di riportare la corona in patria e di avvertire suo padre di essere morto come eroe. Una volta in patria prenderà il posto di Sir Robert ed entrerà nella storia di questo paese come Robin Hood.

